Qualcomm chystá 6 procesorů, Mediatek jen 3

Nedávno jsme se dočkali novinky Snapdragon 865 Plus od Qualcommu. Poslední novinkou z dílny Mediateku je Helio G35, což je zástupce střední třídy, ale v případě vyšší řady Dimensity je nejnovější model 820 z května tohoto roku. Na světlo světa se ale dostaly informace, co očekávat od obou výrobců.

Qualcomm představí více novinek

Není jasné, jestli se dá těmto informacím zcela důvěřovat, ale vypadají věrohodně. Společnost Mediatek plánuje představení modelů Dimensity 600 a 400. Pro výrobu využije 7nm technologii, ale dokonce i 6nm, ale asi se jedná o kombinaci 5nm a 7nm. V druhém čtvrtletí příštího roku máme očekávat nové modely podporující 5G sítě, přičemž dojde na využití 5nm výrobního procesu.

V případě Qualcommu máme očekávat více novinek. Tou nejzajímavější určitě bude Snapdragon 875G, který by měl být dostupný na začátku příštího roku. K uvedení novinky asi dojde dříve, ale finální představení asi proběhne až příští rok. Zde by měla společnost použít 5nm výrobní proces. Záhy na to dojde na představení Snapdragonu 735G, což asi bude zástupce střední třídy.

Na trh ještě zamíří Snapdragon 435G, což by měl být základní procesor pro nižší střední třídu s optimalizací na hry. Letos bychom se ještě měli dočkat modelů Snapdragon 662 a 460. Mapa obsahuje také blíže nespecifikovaný model s kódovým označením SDM6835 vyrobený 7nm technologií. Zatím netušíme, o jaký model by se mohlo jednat.

