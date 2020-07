Samsung chystá tablet Galaxy Tab A7 (2020)

Zdroj: TheVerge.com

Samsung chystá představení několika novinek na začátku srpna, přičemž bychom se mohli dočkat i nových tabletů Galaxy Tab S7, které zapadnou do nejvyšších řad. Mezitím se ale objevují informace o levnějším modelu, který bude znám zřejmě pod názvem Galaxy Tab A7 (2020). Zatím sice nemáme informace o ceně, ale vzhledem k předpokládaným specifikacím asi nelze očekávat velkou sumu.

Galaxy Tab A7 (2020)

Chystaný tablet neohromí svými specifikacemi a možná bude cílit jen na běžné domácí použití, respektive pro multimédia. Displej by měl mít úhlopříčku kolem deseti palců (zřejmě 10,4 palců), soudě tedy na základě známého rozlišení 1200 x 2000 pixelů a hustotě 240 ppi.

O výkon by se měl starat procesor Snapdragon 662 z ledna tohoto roku. Ten je vybaven grafikou Adreno 610 a měl by mít k dispozici 3 GB operační paměti. To není mnoho na pracovní zařízení, ale pro multimédia a běžnou konzumaci obsahu bude dostačovat. Pro data má být vyhrazeno úložiště o velikostech 32 a 64 GB.

Systém bude Android 10 s nadstavbou od Samsungu. O energii se má starat baterie s kapacitou 7 040 mAh, přičemž máme očekávat nabíjení s hodnotou 7,5 W, což není mnoho a snad se dočkáme rychlejší technologie, jinak doplnění energie bude trvat věčnost. Novinka přijde v LTE i WiFi verzi. Očekáváme, že Galaxy Tab A7 (2020) nabídne vylepšené reproduktory nebo jiné bonusové funkce zaměřené na multimédia.

