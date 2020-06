Zdroj: Apple

Včera v podvečer jsme se dočkali představení nové verze iOS s číslovkou 14. Ta přinesla třeba widgety na domovské obrazovce a spoustu dalších novinek. Jedna z nich se ale jen na chvilku mihla na obrazovce v pozadí. Tou je možnost nastavit si jako výchozí prohlížeč či emailový klient aplikaci třetích stran.

iOS 14 právě představeno se spoustou novinek

Chrome nebo Gmail půjdou nastavit jako výchozí aplikace od iOS 14 a iPadOS 14

Trvalo to dlouhých čtrnáct verzí, než se Apple rozhodl tuto funkcionalitu do systému integrovat. Do dnešního dne na iOS 13 a starších se všechny odkazy automaticky otvírají v Safari. Tomu bude od iOS 14 konec a budete si moci nastavit jako výchozí prohlížeč třeba Google Chrome, Firefox nebo jakýkoliv jiný.

To samé pak platí o emailovém klientu. Pokud kliknete na emailovou adresu, už nebudete přesměrování do výchozí aplikace, pokud si to tak nastavíte. Jedná se tak o postupné otevírání dalším hráčům a rozhodně správný krok pro běžné uživatele. Ne každý chce totiž používat výchozí aplikace iOS.

Zdroj: theverge.com



Domů » Články » V novém iOS 14 si budete moci nastavit výchozí prohlížeč a email

reklama reklama