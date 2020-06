iOS 14 právě představeno se spoustou novinek

Zdroj: Dotekomanie.cz

O nových verzích iOS toho před uvedením obvykle příliš nevíme, ovšem v letošním roce unikla řada informací. Skoro by se dalo říct, že iOS 14 pro nás byla uzavřená kapitola ještě před samotným uvedením. Některé střípky nám ale přeci jen chyběli, ty nyní Apple oficiálně doplnil.

Americká společnost na své vůbec první online konferenci WWDC 2020 představila nový operační systém iOS 14. Novinek je méně než v loňském roce, Apple totiž výrazně zapracoval na vylepšení stability systému a opravě chyb.

iOS 14: Přepracovaná domovská obrazovka

Asi největší změny nastaly u domovské obrazovky. Doposud byly všechny aplikace v iPhonu uspořádány do mřížky. V rámci iOS 14 je ale možné přepnout zobrazení aplikací do jednoduché mřížky. Apple tuto část nazývá App Library. V seznamu s aplikacemi se pak zobrazí všechny aplikace nainstalované na zařízení. Uživatel má možnost použít také filtry, které aplikace roztřídí do jednotlivých kategorií. Apple prohlásil, že toto rozvržení je ještě snadnější pro správu.

V iOS 14 jsou nově také tapety rozděleny do různých sekcí. Uživatelé se také dočkali možnosti vytvořit si rozmazáním z tapety na zamčené obrazovce barevný přechod pro tapetu na domovské obrazovce.

Ještě zajímavější je ale domovská obrazovka s widgety. Apple se na své konferenci WWDC 2020 pochlubil widgety mezi ikonami. To je velká změna, protože doposud na iPadOS byly widgety vedle ikonek.

Mimo jiné jsme se dočkali také nové funkce pod názvem picture-in-picture. V podstatě jde o stejnou funkci, jako se nachází na iPadOS. Jednoduše si tedy můžete přehrávané video vložit do malého rámečku a pokračovat v práci na domovské obrazovce či v jiné aplikaci.

iOS 14: Nová funkce pro aplikaci Zprávy

Společnost Apple konečně představila nové funkce zpráv, včetně nového systému zmínek o Slacku. Ten uživatelům umožňuje označit kontakty jménem, jako je @zdenek nebo @premek. Ve velké skupinové konverzaci tak půjde o užitečný nástroj, protože push notifikaci dostane jen označený kontakt.

Apple přidal také indikátor pro psaní více osob, takže můžete vidět každého, kdo aktuálně píše. Tak jako třeba na Messengeru od Facebooku. iOS 14 přináší i možnost odstranit jednotlivé zprávy. Pokud zprávu odstraníte, druhá strana o tom bude informována.

Nakonec jsme se dočkali i možnosti označit zprávu jako nepřečtenou, což v praxi umožňuje ponechat indikátor oznámení na ikoně. Díky tomu se vám nestane, že byste na zprávu / oznámení zapomněli. Novinkou je také možnost připnout nejdůležitější konverzace.

iOS 14 nabízí vlastní QR kódy

Dočkali jsme se i nové aplikace s rozšířenou realitou. Ta umožňuje skenovat vlastní Apple QR kódy, které se vyznačují barevnými vzory, jako jsou jedinečné centrální vzory namísto matice náhodných teček, které jsou k vidění na všech ostatních QR kódech.

Prostřednictvím těchto nových QR kódů je možné otevřít například webové stránky pro Mac Pro, Apple Watch, anebo třeba film Star Wars v obchodě iTunes. Dokonce se uživatel může registrovat ve Starbucks.

Clips

iOS 14 přineslo funkcionalitu pod názvem Clips. Prostřednictvím té si uživatel může vyzkoušet konkrétní části aplikací třetích stran v systému, aniž by je musel mít nainstalované. Pokud ještě na současném iOS 13 otevřete odkaz nebo naskenujete QR kód aplikace, kterou jste dosud na svém iPhonu nebo iPadu nenainstalovali, otevře se tento odkaz v prohlížeči Safari. Aplikace ale mohou poskytovat univerzální odkazy, které otevřou rovnou aplikaci namísto Safari, tedy když je daná aplikace nainstalována. Tento proces se ale v iOS 14 mění, a to pomocí nového API s označením Clips.

Vývojářům nové API umožňuje nabízet interaktivní a dynamický obsah ze svých aplikací, i když ji uživatel dosud nenainstaloval. Clips API přímo souvisí s QR čtečkou v podobě, ke které máme nyní přístup. Uživatel tak jednoduše naskenuje kód spojený s aplikací. Poté se mu zobrazí funkce, které může používat bez nutnosti stahování/instalování aplikace.

Pro příklad využití nemusíme chodit daleko. Řekněme, že dostanete QR kód s odkazem na video z YouTube, ale na svém iPhonu nemáte nainstalovanou oficiální aplikaci. S iOS 14 a rozhraním Clips API můžete tento kód naskenovat a video se reprodukuje na plovoucí kartě, která je zobrazena místo uživatelského rozhraní.

Vývojáři ale musí určit, která část aplikace bude stažena jako balíček over-the-air, aby se daný obsah mohl načíst. Na zmíněné plovoucí kartě pak samozřejmě je umístěna možnost pro stažení plné verze aplikace. Případně zde najdeme tlačítko pro otevření obsahu pomocí aplikace, bude-li nainstalována.

Vylepšená Siri

Z designového pohledu se dočkala vylepšení také hlasová asistentka Siri. Ta nyní nebude uživatele tolik rušit, protože po aktivaci a položení dotazu bude k dispozici jen malá notifikační část. Apple tímto způsobem chce uživatele nerušit od práce. Společnost zapracovala mimo jiné také na rozpoznávání hlasu, diktování a překládání do cizích jazyků, které funguje i v offline režimu.

Apple Maps

Apple konečně také výrazně zapracoval na svých mapách. Nedočkali jsme se sice grafických novinek, zato vše proběhlo uvnitř aplikace. To v praxi znamená, že v září budeme v rukou mít výrazně rychlejší a přesnější mapy. Do nativní aplikace společnost implementovala také funkci Hledání skvělých míst. Ta vám bude doporučovat místa z vašeho okolí, tak jako například konkurenční Google Maps.

Zajímavou inovací může být také funkce, která vás může navigovat vámi neznámou trasou. V podstatě se dá říci, že díky Apple Maps můžete poznat nová místa.

Lepší stabilita

Na to se také váže způsob, jakým Apple letošní systémy testoval / vyvíjel – zcela odlišným způsobem. Firma se letos snaží zamezit loňským přešlapům, kterými se například dopustil zveřejnění nedokončených verzí přímo široké veřejnosti.

Aby tedy došlo k eliminaci těchto přešlapů, rozhodla se společnost začít jednotlivé novinky v rámci iOS a iPadOS testovat odděleně. V praxi to znamená, že v testovacích produktech jsou k dispozici stabilní verze jednoho z operačních systémů, přičemž hlavní novinky jsou ve výchozím nastavení deaktivované. Pokud tester / vývojář bude chtít funkce aktivovat, bude tak moci učinit skrze speciální konfigurační rozhraní. Tímto krokem se Apple snaží mít větší přehled o nedokončených funkcí. A právě tento procesní způsob vývoje společnost aplikovala na iOS 14. Jaký to bude mít efekt se ale dozvíme až v září letošního roku, kdy bude zveřejněna finální verze.

Kompatibilita

iOS 14 se objeví v září na telefonech, jako jsou iPhone 6S / 6S Plus a iPhone SE. Níže naleznete seznam všech podporovaných modelů.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPadOS 14 pak dorazí na následující modely:

iPad Pro 12,9 palce (2015, 2016 a 2017)

iPad Pro 10,5 palce

iPad Pro 9,7 palce

iPad Pro – 11 palců (2018)

iPad (5. generace)

iPad (6. generace)

iPad (7. generace)

iPad Air (3. generace)

iPad Mini (5. generace)

