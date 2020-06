S chytrým tabletem můžete mít kancelář kdekoliv [sponzorovaný článek]

V minulosti byli lidé vázáni na konkrétní pracovní místo v jedné kanceláři, ale dnes mohou pracovat téměř kdekoli a kdykoli. Otevřít si vlastní improvizovanou kancelář například na letišti nebo v kavárně vyžaduje produktivní a efektivní zařízení a tomu se podřizuje i volba technologií. Ideálním nástrojem pro kancelář kdekoliv je chytrý tablet. Uspoří místo na malém stolku u kávy, ale přitom zvládne téměř všechno, co byste očekávali od laptopu. Někdy by sice možná stačila jen obrazovka chytrého telefonu, ale chybějící plnohodnotná klávesnice brzdí vaši kreativitu a nasazení.

Silné duo v terénu

Představte si, že jste téměř dokončili nějaký projekt, ale všechny obrázky do něj zůstaly na vašem chytrém telefonu, ke kterému se nemůžete připojit přes Wi-Fi ani přes datový kabel. Teď vám stačí jen funkce Huawei Share pro práci na dvou obrazovkách. Telefon přípojíte bezdrátově přímo k tabletu a přetáhnete obrázky z telefonu do tabletu. Můžete dokonce upravit obrázek na tabletu, pak ho přetáhnout zpátky do telefonu a tím zefektivnit svou práci. Funguje to i s textem a různými typy souborů jako jsou hudba, prezentace čí dokumenty.

Nebo že při telefonování nemusíte ani na chvíli spustit oči z jedné obrazovky. Hovor můžete přijmout přímo v tabletu a zároveň pokračovat v tom, co vás zrovna baví, a to jen s minimálním vyrušením. Stačí pár kliknutí a obrazovce se objeví malé okno, které můžete přesunout tak, aby nepřekáželo, a navíc můžete používat klávesnici nebo stylus k ovládání telefonu – to vše přímo z obrazovky vašeho tabletu.

Tablet je parťák pro kreativu i multitasking

Huawei MatePad Pro je díky své všestrannosti hotovým požehnáním i pro ty nejnáročnější uživatele a řadí se na nejvyšší příčky v různých kategoriích. Je prvním tabletem, který podporuje jak běžné, tak i reverzní bezdrátové nabíjení, a kromě toho se může chlubit nejtenčími rámečky, nejvyšším poměrem obrazovky k tělu (90 %) a také nejlepšími dostupnými čipsety v rámci portfolia Huawei.

Kromě úžasného vzhledu a vynikajícího výkonu nabízí tablet také mnoho praktických a inovativních nových funkcí, včetně práce na více obrazovkách (Multi-screen Collaboration), Multi-Window a Huawei APP Multiplier. Podporuje také celou řadu doplňků, jako stylus Huawei M-Pencil a klávesnici Huawei Smart Magnetic Keyboard, a proto si získal reputaci nejpraktičtějšího tabletu roku 2020.

Huawei Share umožňuje práci na více obrazovkách, přenos dat a vzájemné ovládání tabletu a smartphonu. Vaše klávesnice, obrazovka nebo reproduktory mohou najednou fungovat v přímém spojení s chytrým telefonem, což poskytuje jedinečné možnosti interakce.

Díky těmto novým funkcím, příslušenství a režimu PC se tento tablet dostal do hledáčků lidí, kteří pracují na cestách. Jeho hlavním přínosem pro funkční mobilní kancelář je zejména možnost interakce s více obrazovkami na jednom zařízení. Uživatelům díky tomu přináší zcela nový pohled na jednotný ekosystém pro efektivní práci nebo nerušenou zábavu.

Informace o produktech Huawei naleznete na https://consumer.Huawei.com/cz



