Kompaktní projektor Pioneer SDA RP100 nabídne kompaktní provedení a vlastní baterii

Společnost Pioneer uvedla v dubnu na trh nový datový projektor, který je významný svými kompaktními rozměry. Po všech stranách má jen 12,5 cm a váží pouhých 1,26 kg. Díky své drobné velikosti je snadněji přenositelný. A navíc není závislý na zdroji energie ze zásuvky, jelikož má zabudovanou baterii o kapacitě 16 000 mAh. Má i vlastní reproduktory, promítání je tedy možné kdekoli, kde jsou k tomu vhodné podmínky.

Snadná přenositelnost je vykoupena slabým rozlišením

Rozlišení obrazu je 1280 x 720 bodů, což je kompromisem pro snadnost přenosu zařízení. Obraz můžete do projektoru dostat pomocí HDMI nebo WiFi s technologií Miracast pro bezdrátové zrcadlení obrazu z displeje telefonu. Též je možné vložit USB disk do projektoru a promítat snímky či filmy z něj. Pokud potřebuje uživatel hlasitější zvukový výstup, než jaký zajišťují vestavěné reproduktory, lze využít vestavěné rozhraní Bluetooth a přes něj připojit jiný audio přehrávač. Pioneer však nespecifikuje, v jaké verzi je zde přítomno, informace není dostupná ani na oficiálních stránkách výrobce.

Baterie o kapacitě 16 000 mAh by dle slov výrobce měla vydržet přehrát alespoň jeden film. Není však zveřejněno, co výrobce Pioneer považuje za standardní délku filmu. Kromě toho lze samozřejmě napájet projektor i z elektrické sítě. Při svítivosti 300 ANSI lumenů a optimální projekční vzdálenosti v rozsahu 1 až 2,9 metru lze získat obraz s úhlopříčkou 40 až 120 palců (okolo 1 až 3 metry) s kontrastem 5000:1 až 8000:1. Kvůli nižší svítivosti nevyžijete projektor do doby, než budete v dostatečně temném prostoru. Projektor Pioneer SDA-RP100 je k dispozici ke koupi za 18 990 Kč. V balení je i dálkový ovladač a síťový adapter zajišťující napájení a dobíjení baterie.

Zdroj: tisková zpráva



