Některé tapety pro mobily mohou způsobit problémy [Android]

Mobily nejsou dokonalé a obsahují chyby. Některé jsou závažné, jiné jen způsobí zamrznutí mobilu, případně restartování. Možná jste už například slyšeli o speciálních zprávách pro komunikační služby, které mohou způsobit restartování, případně zamrznutí mobilu. Nyní máme něco podobného pro mobily se systémem Android. V tomto případě jde o tapety, které mohou zapříčinit smyčku v restartování.

Zákeřné tapety?

Zatímco například speciální zprávy byly vytvořeny s cílem narušit aplikace, tak v tomto případě jde o chybu Androidu, který si neumí poradit s barevným prostorem některých fotografií a obrázků. Systém totiž nativně používá barevný prostor sRGB a při použití obrázku jako tapety, který má RGB prostor, dojde k restartování grafického rozhraní. Nepomůže ani restart celého smartphonu.

Už nyní se na sociálních sítích a komunikačních platformách dokonce šíří výzva, abyste si nastavili konkrétní obrázek, ale to právě způsobí zmíněnou chybu. Samozřejmě se šíří upozornění, abyste si nenastavovali konkrétní obrázek, i tak se najdou uživatelé, co to vyzkouší.

Tento problém se netýká všech zařízení. Někteří výrobci díky svým úpravám v systému v podstatě odstranili tuto chybu nevědomky. Nová verze Android 11 má vše opravené, respektive dojde k automatické konverzi obrázku, pakliže nemá správný formát, respektive vhodný barevný prostor. Co se týče starších verzí, tak se problém objevuje od Androidu 10 a níže. Pakliže již máte takový problém, tak nejjednodušší oprava je v podobě továrního restartu mobilu.

