Galaxy Note 20 dorazí s plochým displejem

Kolegové ze zahraničního serveru PocketNow získali fotografie, podle kterých je zřejmé, že Galaxy Note 20 nabídne plochý displej. Důkazem toho jsou uniklé snímky, na kterých se nachází údajné ochranné kryty pro budoucí Galaxy Note.

Galaxy Note 20 bude mít plochý a zakřivený displej

Samozřejmě je třeba brát podobné úniky a fotografie s určitým odstupem. Přeci jen by ale přítomnost plochého displeje byla vítanou změnou. Ve skutečnosti se budou prodávat dvě varianty modelu Note 20. Jeden nabídne zmíněný plochý displej, a druhý s přídavkem + bude vybaven standardně zakřiveným panelem.

Fotografie údajně zachycující ochranné kryty pro budoucí generaci se objevily na čínské sociální síti Weibo. Jeden z leakerů, Ice Universe, zde tvrdí, že série Note 20 vstoupí do hromadné výroby velmi brzy. Zařízení by mělo být, společně s Galaxy Z Flip 5G, představeno už 5. srpna. Ve stejný den bude představena také druhá generace skládacího smartphonu Samsung Galaxy Fold 2. Co vše nabídne nadcházející generace Galaxy Note, si můžete přečíst v našem článku. Nabídne například až 50x zoom a skvělý výkon.

