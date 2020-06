Galaxy Note 20 nabídne až 50x zoom [aktualizováno]

Zdroj: Gizmochina

Aktualizováno 3. 6.

Objevují se další spekulace kolem Galaxy Note 20+. Novinka nabídne 108MPx senzor (ISOCELL Bright HM1), což není překvapení. Pro zachycení vzdálenějších objektů dojde na použití foťáku v periskopu, přičemž bude mít 13 MPx. Dále se dočkáme širokoúhlého snímače. Samsung zřejmě nepoužije ToF senzor, místo toho bude mobil nabízet laserové ostření.

Zatím Samsung láká u nejvybavenějších modelů na 100x zoom, ale novinky Glaaxy Note 20 nabídnou „jen“ poloviční. Asi společnost vyhodnotila, že není potřeba stonásobné přiblížení u mobilů, které je více méně nepraktické a také nenabízí dostatečnou kvalitu snímků.

Aktualizováno 30. 5.

Přibližnou podobu nadcházející novinky Galaxy Note 20 je již známá. Sice je založena na uniklých CAD schématech, ale většinou bývají tyto rendery velmi přesné. Už se na internetu objevují nejrůznější spekulace kolem výbavy, ale nyní zdroje poukazují, že základní verze nabídne baterii o kapacitě 4300 mAh. Větší model by mohl nabídnout jen o 200 mAh větší kapacitu.

Co se týče úhlopříček, budou se nabízet rozměry 6,7 a 6,9 palců, přičemž menší model by měl nabídnout jen Full HD rozlišení. Displeje budou samozřejmě typu Super AMOLED s dírou pro jednu přední kameru a nabídnout 120Hz. V případě výkonu, globální verze, která zamíří i do Česka, nabídne nepředstavený Exynos 992, což má být vylepšená verze Exynos 990. Na některé trhy se dostane Snapdragon 865. Operační paměť by měla dosahovat velikosti 12 GB.

Očekávali bychom, že Samsung nabídne nějaké rychlejší nabíjení, ale zřejmě není tato oblast prioritou, nebo spíše nechce příliš závodit. Galaxy Note 20 nabídne 25W nabíjení.

Původní článek 24. 5.

Začátkem srpna minulého roku společnost Samsung uvedla na trh řadu Galaxy Note 10. To je mimochodem hlavní důvod, proč se očekává, že Galaxy Note 20 dorazí ve stejném měsíci letošního roku. Na internetu se také nyní objevilo CAD vykreslení, které nový model Note 20 odkrývá.

Galaxy Note 20 nabídne nejen nové rozměry

Galaxy Note 20 má dle CAD rozměry 161,8 x 75,3 x 8,5 mm. Je tedy jasné, že se můžeme těšit na větší konstrukci, neboť ta současní činí 151 x 71,8 x 7,9 mm. Galaxy Note 20 tak bude větším a tlustším zařízením ve srovnání se stávajícím modelem. Zahraniční zdroje také uvádí, že letos dorazí i model Note 20+.

Přední strana zařízení má být totožná. Dočkat se tak máme 6,7palcového displeje s výřezem (tzv. průstřel) v horní části panelu. Note 10 měl tlačítka pro regulaci hlasitosti na levé straně. Nástupce bude mít tato tlačítka na pravé straně. Horní okraj telefonu pak bude vybaven zdířkou pro SIM kartu.

Slot pro S-Pen má být taktéž přemístěn na jinou stranu. Spodní část zařízení by pak měla nabídnout USB-C port mezi mikrofonem a mřížkou reproduktoru. Zadní panel telefonu bude mít zaoblený vzhled se zakřivenými okraji. S největší pravděpodobností zde bude také umístěn stejný fotoaparát, který nabízí Galaxy S20 Ultra.

Spekulace naznačují přítomnost procesorů Snapdragon 865 a Exynos 990. Opět zde bude záležet na daném trhu. Note 20 může být dodáván i s baterií o velikosti 4 000 mAh, zatímco model Plus s větší 4 500 mAh. Očekává se také, že modely dorazí s obnovovací frekvencí 120 Hz podporující S-AMOLED.

