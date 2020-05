Youtube obohatí výsledky vyhledávání v aplikaci pro smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době se Youtube věnuje své službě Youtube Music, což jde vidět zejména na aplikaci pro Android. Nesmíme zapomenout na nový nástroj umožňující přechod z původní služby Google Hudba Play na Youtube Music. Nezapomnělo se na aplikaci Youtube pro Android, kde se nyní dějí poněkud zvláštní změny.

Youtube s upraveným vyhledáváním

Vyhledávání v aplikaci Youtube nabízí celkem dost filtrů, které mohou napomoci v třídění výsledků. Zde se neodehrály nějaké změny již nějakou dobu, ale podařilo se zachytit novinku v rámci uzavřeného testování. Aplikace zřejmě rozšíří výsledky hledaného dotazu.

Jak je vidět na snímku obrazovky výše, do výsledků vyhledávání bude zapojen o box, který povede na běžné Google vyhledávání. Je jednoznačně označen a snaží se nabídnout související výsledek s tím, co hledáte. Youtube se snaží zřejmě nabídnout lepší výsledky, ale zatím to vypadá jako propagace aplikace Google.

Otázkou je, jestli Youtube aplikace bude nabízet jen jeden výsledek, nebo dojde k masivnějšímu rozšíření. Zatím by se mělo jednat o uzavřený test pro vybrané uživatele. Na redakčních zařízeních jsme nic takového neznamenali. Pakliže se novinka objevila na vašem smartphonu, dejte nám vědět do komentářů.

