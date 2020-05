Xiaomi Mi Band 5 bude opět bez NFC, zato s Alexou

Zdroj: Xiaomi

Chytrý náramek Xiaomi Mi Band 5 by již brzy mohl být představen v Číně. Naposledy, když jsme získali podrobné informace o čtvrté generaci, výrobce jej za pár dní představil. Bude se historie opakovat?

Xiaomi Mi Band 5 nově s podporou hlasového asistenta

Mohla by. Díky lidem z Tizen Help totiž unikly další informace o nadcházejícím pátém modelu. Podle všeho bude Xiaomi Mi Band 5 podporovat hlasového asistenta Alexa. Pokud je tato informace skutečně pravdivá, bude to vůbec poprvé, co se řada Mi Band dočká podpory chytrého hlasového asistenta.

Přidání hlasových ovládacích prvků také znamená, že skrze Mi Band 5 budete s největší pravděpodobností moci ovládat i další zařízení podporující Alexa. Kromě toho bude zařízení schopno přečíst vaše sportovní statistiky.

Nově zveřejněná zpráva uvádí také dvě další funkcionality. Mezi ně patří monitorování krevního kyslíku, tzv. SpO2, a sledování menstruačního cyklu, což ocení výhradně ženy. Funkce SpO2 bude mít za úkol sledovat hladiny saturace kyslíkem v krevním řečišti. Díky tomu zjistíte, jak se vaše tělo přizpůsobuje během tréninku nebo ve vysokých nadmořských výškách. Obě tyto funkce bohužel v aktuální generaci Mi Band 4 chybí.

Teď ale věnujeme trochu pozornosti negativním stránkám. Xiaomi Mi Band 5 totiž ani tentokrát nebude podporovat NFC. Konkrétně bude podpora přítomná jen na čínské variantě, globální bude mít smůlu. Neočekávejte tedy, že byste si v České republice skrze náramek zaplatili oběd. Na druhou stranu, model 3 a 4 podporovaly pouze vlastní systém Mi Pay, takže absence NFC se dala očekávat.

I přesto půjde stále o velmi dobrý chytrý náramek, tedy za předpokladu, že bude stejně výkonný jako předchůdci. Je jen otázkou, zda se dočkáme vylepšené aplikace Mi Fit, přesnější monitor srdeční frekvence vylepšený design.

