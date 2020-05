AirPods v příštích dvou letech nabídnou zdravotní funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Apple má údajně v plánu integrovat senzory do nových sluchátek AirPods. Tato integrace by měla být dokončena v příštích několika letech. S touto zprávou přišlo hned několik zahraničních zdrojů odkazujících na DigiTimes a podle ní Apple stojí o implementaci funkcí pro monitorování zdraví. Apple na této novince pracuje s firmou ASE Technology, která je do výroby senzorů zapojena.

AirPods budou umět monitorovat zdraví

Očekává se, že společnost bude v příštích dvou letech chtít implementovat senzory okolního světla (ALS) do AirPods nové generace. K dosažení tohoto cíle má pomoci tchajwanský ASE Technology, který může celý výrobní proces zvládnout. Bohužel prozatím nevíme, jakou funkci by snímač okolního světla poskytoval, ale dle DigiTimes má být součástí biometrických měření.

V průběhu loňského roku se ale spekulovalo o tom, že by AirPods mohly nabídnout monitorování srdce. Tato možnost je spíše méně pravděpodobná, a to z důvodu náročné technologie, kterou by Apple musel použít.

Sluchátka AirPods příští generace by však kromě nových funkcí měla nabídnout také zcela nový materiál, díky kterému budou lépe držet v uších. Navíc nabídnou lepší zvuk – Apple konkrétně vylepší basy.

