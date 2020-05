Samsung Galaxy A71 – slušná plácačka střední třídy [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ačkoliv top modely jsou pro čtenáře, a i pro nás redaktory většinou zajímavější, jelikož přinášejí skutečné inovace, to hlavní gro v prodejích tvoří střední a nižší třída. Proto se dnes podíváme na jednoho nového zástupce, kterým je model Galaxy A71 od Samsungu. Osobně jsem testoval naposledy střední třídu tohoto korejského výrobce v podobě Galaxy A8, a tak jsem o to víc zvědavý, kam se celá řada Galaxy A posunula.

Konstrukce – co to znamená „glasstic“?

Hned po prvním uchopení nového Galaxy A71 mě upoutala jeho velmi nízká hmotnost vzhledem k jeho velikosti. K mému překvapení za to můžou použité materiály. Samsung totiž poslední dobou dělá své modely řady Galaxy A z plastu. Rámeček je plastový, stejně jako záda. Těm ale výrobce dodává honosný název „glasstic“, jelikož jde údajně o kombinaci skla a plastu.

Upřímně se mi tento krok nelíbí. Když v roce 2015 dorazily první modely řady Galaxy A, jejich hlavní devízou byla kovová konstrukce. Ještě před dvěma lety model střední třídy Galaxy A8, který shodou okolností stál stejně jako dnes recenzovaný, měl kovovou konstrukci, a dokonce také voděodolnost. Od té výrobce také upustil a přijde mi to jako velká škoda.

Osekávání funkcí nevítám a je to velmi pravděpodobně krok, aby zvládl výrobce držet krok s čínskými výrobci. Nicméně konstrukce bude pro většinu lidí dostačující a asi si stěžovat nebudou. Naopak ocení právě nízkou hmotnost. Spíše se osobně bojím, jak bude telefon vypadat po náročném několikaletém používání.

Barvičky kam se podíváš

Dnešním trendem jsou barevné telefony a Samsung nezůstává pozadu. My jsme testovali Galaxy A71 v barvě s názvem „Prism Crush Blue“, což je taková světle modrá, která hází odlesky do všech barev. K dispozici je ale i decentnější černá a stříbrná, přičemž i ty hází stejné odlesky.

Ačkoliv materiály telefonu nejsou úplně vhodné vzhledem k jeho ceně, design je naopak velmi aktuální. Skoro bych řekl, že neznalý člověk ho může pomalu zaměnit s top modely Galaxy S20. Čelní straně totiž dominuje velký displej s tenkými rámečky a jediným narušitelem je průstřel uprostřed notifikační lišty – fotoaparát pro selfie. Oproti ale právě řadě S20 je průstřel maličko větší.

Záda okupuje velký modul několika fotoaparátů, protože to je zkrátka letošní trend. Dva foťáky ze čtyř jsou zde sice spíš do počtu, ale o tom až později.

Kromě již zmíněné voděodolnosti mi tak trochu chybí na telefonu také stereo reproduktory. Ty sice nejsou úplně běžné ve střední třídě, k velkému displeji by se ale hodily na sledování videí. Bezdrátové nabíjení zde také nenalezneme, ale za to mě překvapil 3,5mm jack. Osobně už ani nemám žádná sluchátka, abych ho k něčemu využil.

Optická čtečka v displeji

U svých top modelů používá Samsung jako jeden z mála výrobců ultrazvukovou čtečku otisků prstů od Qualcommu. Ta z mých osobních zkušeností také není dokonalá. Galaxy A71 ale používá optickou čtečku a situace je horší.

Chvíli mi trvalo přijít na to, co dělám špatně. Oproti třeba optické čtečce na Huawei P40 Pro (recenze) je totiž třeba na displej mnohem více zatlačit, a to především pokud je kolem vás sluneční svit (či jiné intenzivní světlo). Přestože na displej jsem pak tlačit vcelku silně, občas můj prst stále zůstal nepoznán a povedlo se tak třeba na druhý pokus.

Jako negativní také hodnotím umístění čtečky příliš nízko v displeji. Svůj palec jsem musel až příliš ohýbat dolů.

Vynikající AMOLED

Kde ale výrobce nešetřil, je rozhodně displej. Za tento 6,7palcový Super AMOLED Plus by se nemusel stydět ani loňský top model. Obnovovací frekvence je sice stále 60 Hz, ale víc asi lidé ve střední třídě ani neočekávají. Oceňuji výchozí nastavení barev na přirozený režim. Na displej je vskutku radost pohledět a pár dílů seriálu na Netflixu jsem na něm rád zkoukl. Jen škoda toho jednoho repráčku.

Výkonu dostatek

Ačkoliv je dnes prodávanější model Galaxy A51, tak přesně ten nabízí starší pomalejší procesor Exynos. Dnes recenzovaný model A71 má podstatně lepší Snapdragon 730. Na Apple A13 v iPhone SE (recenze) to sice nestačí, na střední třídu je to však nadstandardní. Je to rozhodně také správný skok ze Snapdragonu 675, který měla loňská A70. Nárůst v benchmarcích je zhruba 25 procent.

Základní a jediná verze nabízí 6 GB RAM a 128 GB úložiště. To lze navíc dále rozšířit paměťovými karty microSD. Galaxy A71 má pak také plnohodnotné dva sloty na SIM a jeden navíc k tomu právě na paměťovku. To chválím, úložiště zkrátka budete mít dostatek.

Telefon je v praxi rychlý, v operační paměti se také udrží běžné množství aplikací. Trochu horší je to ale s animacemi. Ty nejsou vždy plynulé při mém plnohodnotném používání jako pracovní nástroj s mnoha aplikacemi. Odezva systému je ale opravdu slušná, jen prostě ne vždy plynulá.

Specifikace Samsung Galaxy A71

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Super AMOLED

procesor: Snapdragon 730

6 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10 + Samsung One UI 2.0

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 12 MPx, 123°, f/2.2 5 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 32 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů v displeji

3,5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 163,6 x 76,0 x 7,7 mm, 179 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 25W nabíjení

Baterie

Uvnitř do těla smartphonu se vešel akumulátor s kapacitou 4500 mAh. To v praxi zajistí velmi slušnou výdrž, kdy si troufnu tvrdil, že nenáročný uživatel zvládne s telefonem klidně dva dny na jedno nabití. Výdrž je opravdu skvělá a nabíjení je také rychlé. S dodávaným 25W adaptérem telefon dobijete 80 procent zhruba za hodinu.

Operační systém

Řekl bych, že popularita nadstavby od Samsungu poslední dobou roste a i já osobně ji musím velmi pochválit. OneUI je zde v nejnovější verzi s Androidem 10 a rozhraní je opravdu líbivé a uzpůsobené pro pohodlnější ovládání. Podporu pravděpodobně dodá výrobce na dva roky, bezpečnostní aktualizace pak A71 má dostávat každých čtvrt roku.

Fotoaparát

Na zádech nalezneme celkem čtyři fotoaparáty. V praxi ale využijete jen dva. Hlavní snímač nabízí 64 MPx (f/1,8), pak tu máme ultra širokoúhlý s rozlišením 12 MPx (f/2,2), dále 5MPx snímač pro detekci hloubky, a ještě jeden 5MPx makro snímač.

Fotoduel střední třídy – iPhone SE 2 vs Galaxy A71

Nechápu moc smysl snímače pro detekci hloubky, když jiné telefony pro toto používají buď jen software nebo třeba druhý ultra širokoúhlý snímač (jako třeba iPhone 11). Spíš podezírám Samsung, že zde chtěl mít zkrátka čtyři foťáky, protože to zní dobře. Makro snímač je také úplně zbytečný, výsledky z něj jsou frustrující, málo kdy s ním pořídíte ostrou kvalitní fotku. Škoda, že zde není nějaký teleobjektiv.

Pojďme se tedy věnovat dvou normální použitelným foťákům. Na Samsungu je ve výchozím stavu aktivní optimalizátor scén, který dělá ze zelené trávy nepřirozenou zelenou, a tak jsem ho vypnul. Barevné podání je totiž jinak velmi dobré, a především HDR je překvapivě velice dobré. Jak vyplynulo z našeho duelu, je srovnatelné s iPhonem SE. Fotku mají dostatek detailů, jen jsou trochu přeostřené.

Trochu zamrzí klasický problém skoro všech telefonů, a to trochu jiné barevné podání hlavního snímače a toho ultra širokoúhlého. Paradoxně mi přijde, že právě u toho ultra širokoúhlého jsou barvy věrnější realitě, hlavní snímač má občas fotky moc zelené.

Galaxy A71 má také noční režim, který dodá na fotky ještě více světla. Při jeho použití jsou fotky A71 více doostřené a mají více detailů. Na druhou stranu sem měl občas problém s tím, aby nebyla fotka rozmazaná pohybem, protože nemá zařízení nemá optickou stabilizaci (OIS).

Makro snímačem jsem pořídil mnoho snímků, většina z nich ale byla rozmazaná. Místo použití toho snímače mi přijde smysluplnější použít hlavní senzor a pak provést výřez fotky. Ve finále budete i na stejném rozlišení, protože hlavní snímač poskytuje 16 MPx vs 5MPx fotky z makro senzoru.

Při nahrávání videa se projevilo, že Samsung bohužel nemá optickou stabilizaci a videa mají menší dynamický rozsah. Maximální rozlišení činí 4K při 30 fps, přičemž stabilizace v tomto režimu zde prakticky není. Ve FullHD 30 fps nicméně stabilizace na Samsungu funguje lépe.

Zhodnocení Galaxy A71

Ve finále je Galaxy A71 tenký, lehký a velký telefon. Nabízí slušný výkon, výbornou výdrž baterie a skvělý AMOLED displej s aktuálním designem. Během testování mi skvěle sloužil. Kritiku si výrobce zaslouží za plastovou konstrukci, kterou u telefonu s touto cenovkou nerad vidím.

Fotoaparát podává překvapivě velice slušné výsledky a ultra širokoúhlý snímač mě bavilo používat. Snímky mají také velmi povedené HDR, jen škoda absence optické stabilizace a také nechápu smysl makro foťáku, je totiž v podstatě k ničemu. Voděodolnost bych také ocenil, dřívější modely Galaxy A ji měly.

Galaxy A71 se začal prodávat za cenu 12 tisíc korun, nyní ale jeho oficiální cenovka činí 13 tisíc. To je docela dost, nicméně výrobce nyní telefon prodává s cashbackem, takže za něj dáte 10 tisíc, což je přijatelná cena.

Pokud se podíváme na alternativu, nabízí se loňský top model Galaxy S10e, který ale nemá tak dobrou výdrž baterie a nabízí menší displej a stojí o něco více. Alternativou může být také Honor 20 Pro, který ještě nabízí Google služby a jedná se o loňský top model Honoru. Nakonec neopomenu ani Xiaomi Mi 9, které nabídne vyšší výkon se Snapdragonem 855.

Klady

skvělý AMOLED displej

výborná výdrž baterie

slušný hlavní a ultra širokoúhlý fotoaparát

dostatečný výkon se Snapdragonem 730

Zápory

zcela zbytečné dva foťáky – makro a detekce hloubky

plastová konstrukce

chybějící voděodolnost



