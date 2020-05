OnePlus 8T Pro zřejmě nabídne 65W nabíjení

Zdroj: OnePlus

Sotva společnost OnePlus představila své nejnovější top modely, máme zde další spekulace. Teď nemyslím novinku střední třídy, o které se spekuluje nějakou dobu, ale o nástupci OnePlus 8T Pro. Série T většinou nabídne jen mírnou iteraci, ale nic dramatického nebo podstatného. Ostatně přichází vždy jen po několika měsících od běžné řady. Nyní se ale dočkáme dramatického vylepšení.

OnePlus 8T Pro s rychlým nabíjením

Většina top modelů nabízí minimálně 30W technologii nabíjení, která je více méně dostatečná, ale některé firmy jsou na vyšší hodnoty. Příkladem může být Oppo, která vytvořila technologii 65W nabíjení. Ta se například objevila u modelů OPPO Find X2 a X2 Pro, nebo také u dceřiné značky Realme, konkrétně u smartphonu Realme X2 Pro (recenze) nebo X50 Pro. Nyní zamíří toto rychlé nabíjení i do mobilů od OnePlus.

Není se ani čemu divit, jelikož výše zmíněné společnosti jsou vlastně sesterské, spadají pod BBK Electronics, takže sdílení technologií je celkem běžné. V případě OnePlus se ale dočkáme odlišného názvu, nedojde na použití jména SuperVOOC, které se používá pro označení 65W technologie.

Zatím není nic oficiálně potvrzeno, ale díky organizaci TÜV se dozvídáme o existenci takové technologie. OnePlus si totiž nechává certifikovat své řešení, které vychází z původní technologie Super VOOC. Sice by se mohlo zdát, že dojde jen na navýšení hodnoty nabíjení, tak ve skutečnosti budou muset smartphony OnePlus projít drastičtější změnou.

Nelze jen tak použít 65W a pustit vše do jedné baterie. Moc dlouho by nevydržela. Dočkáme se tedy použití dvou baterií, které se budou paralelně nabíjet. Díky tomu bude možné OnePlus mobil nabít přes USB C za cca 30 minut na 100 % kapacity. Samozřejmě je otázkou, jestli dojde na použití u OnePlus 8T Pro. Je zde pravděpodobnost, že tato novinka bude dostupná až u deváté série.

