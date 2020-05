Zdroj: Google

Google má novou aplikaci Read Along

Google sem tam vydá experimentální aplikaci, na které si testuje nové postupy, alternativní řešení, případně jen prozkoumává trh. Zpravidla tak činí skrze speciální sekce jako třeba Area 120, což je inkubátor nápadů a projektů. jeden takový experiment běží v Indii a jmenuje se Bolo, který si bere za cíl naučit děti číst. Nyní jsme se dočkali aplikace Read Along, která staví na Bolo.

Read Along

V tomto případě nejde o výtvor nějakého inkubátoru. Aplikace vychází pod oficiálním účtem Googlu, přičemž se nabízí ke stažení v rámci předběžného přístupu. Je to tak trochu beta verze a můžeme potvrdit, že pár nedostatků se najde. Aplikace se snaží naučit děti číst anglicky, ale jsou podporovány i jazyky jako španělština, portugalština, hindština a několik dalších. Češtinu zde nenajdete, ale to nevadí, aplikace umí posloužit k učení angličtiny.

Aplikace Read Along je skutečně dimenzovaná na podporu čtení malých dětí. Nejenže obsahuje krátké příběhy, ale aplikace také poslouchá, jestli byl text přečtený správně. Za to jsou navíc udělovány body a malá asistentka se snaží podporovat dítě k dalšímu čtení. Ale aby to nebylo jen o čtení, součástí jsou i mini hry, samozřejmě založené na podpoře čtení, znalosti slovíček a hláskování.

Aplikace je zcela zdarma, nepotřebuje internet a může posloužit i k procvičování angličtiny i u nás. Případně si ji můžete vyzkoušet sami.

