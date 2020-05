Zdroj: Google, Doteomanie.cz

Obchod Play nabídne automatickou instalaci her a aplikací

V roce 2015 Google zavedl novinku v Obchodu Play, která umožňuje předregistraci k jakékoliv hře nebo aplikace. Zde vše závisí na vývojáři, který může tuto metodu aktivovat. V podstatě dá na vědomí, že se chystá vydání nějakého titulu a pokud se uživatel předregistruje, bude ihned informován skrze notifikaci, že je hra nebo aplikace dostupná. Nyní upravuje tento systém a přidává jednu vychytávku.

Obchod Play a automatická instalace

V tomto roce se podařilo zaznamenat, že Obchod Play dostane menší úpravu u aplikací a her, kde je možná předregistrace. Celá novinka se týká samotného způsobu upozorňování. To zůstává, ale nově si budete moci vybrat, jestli máte dostat jen informaci o vydání titulu, nebo má dojít k automatické instalaci, jakmile by hra nebo aplikace byla dostupná.

Na základě toho, co si vyberete, se zobrazí rozdílný popisek pod hrou. Mohli byste namítat, že automatická instalace by zbytečně mohla vyčerpat FUP, pakliže by se jednalo o větší množství dat. Naštěstí se tento způsob instalace vztahuje pravidlo, že cokoliv většího bude staženo a nainstalováno jen v rámci připojení přes Wi-Fi.

V tuto chvíli je novinka teprve testována. Na redakčních zařízeních jsme ji nezaznamenali, ale je docela možné, že jste vybráni v rámci testování. Případně si budete muset nějakou chvíli počkat, než se na vás dostane řada. Sice Google zrušil notifikace kolem aktualizací, ale v tomto případě očekáváme, že o instalaci budete informováni.

