Google upraví Obchod Play a předregistrace

V roce 2015 Google zavedl možnost předregistrace u her a aplikací. Tato malá drobnost dala vývojářům větší možnosti v rámci marketingových kampaní. Byl zde tak trochu problém s uvedením nové aplikace nebo hry, jelikož v den vydání se musela nastartovat reklama a další aktivity k prosazení novinky, případně jen informování co největšího počtu potenciálních uživatelů. Díky možnosti předregistrace mohou být marketingové snahy nastartovány dříve a uživatelé v den vydání byli informováni prostřednictvím notifikace. Nyní zřejmě dojde k menší modifikaci.

XDA Developers se podařilo objevit v aplikaci Obchod Play 18.6.28 několik textových řetězců naznačující novou funkcionalitu. Z nich vyplývá, že Obchod Play bude moci automaticky nainstalovat aplikaci nebo hru, kde jste se předregistrovali. Nejenže se nabízí možnost informování o vydání, ale nově se vše automaticky stáhne a nainstaluje.

Samozřejmě budete o daném postupu informováni notifikacemi, že se nyní aktuálně stahuje nebo instaluje aplikace nebo hra, u které došlo k předregistraci. Vzhledem k tomu, že některé hry mají větší velikost, bude se novinka řídit nastavení, kdy má docházet ke stahování. Bylo by kontraproduktivní, pokud by došlo k automatickému stahování, když jste na mobilních datech.

<string name=“notification_prereg_auto_install_success“>%1$s is installed</string>

<string name=“notification_prereg_auto_install_success_explanation_app“>“You pre-registered for this app and it’s now installed on your device. Enjoy the app!“</string>

<string name=“notification_prereg_auto_install_success_explanation_game“>“You pre-registered for this game and it’s now installed on your device. Enjoy the game!“</string>