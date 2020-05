Nově v českých obchodech – Note 10 Lite, A21s, F2 Pro, Edge

Zdroj: indiatvnews.com

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Minulý měsíc jsme se dočkali představení novinky Mi Note 10 Lite, která nabízí velkou baterii s rychlým nabíjením, přičemž na zadní straně dominuje 64MPx foťák. Ostatní specifikace na velmi dobré úrovni v rámci střední třídy, přičemž česká cena překračuje hranici deseti tisíc korun.

Specifikace Xiaomi Mi Note 10 Lite

displej: 6,47 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 19.5:9, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 730G

6GB LPPDDR4x RAM

úložiště: 64/128 GB UFS 2.1 storage

Dual SIM (nano + nano)

Android 10 + MIUI 11

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, širokoúhlý 5 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, 2cm makro přední – 32 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji, infra port

3.5mm audio jack, Hi-Res audio, 1216 1.0cc reproduktor

rozměry: 157,8 × 74,2 × 9,67 mm, 208 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

baterie: 5260 mAh + 30W

Samsung Galaxy A21s

Teprve minulý týden Samsung představil model Galaxy A21s a již nyní lze najít tuto novinku v nabídkách lokálních obchodů. Mnohé může nalákat velká kapacita baterie, zbylé specifikace ale již nejsou tak pozitivní. Vzhledem k nižšímu rozlišení se ale může nabízet delší výdrž na jedno nabití.

Specifikace Samsung Galaxy A21s

displej: 6,5 palců, 1600 × 720 pixelů (HD+), TFT, Infinity-O

procesor: 8 jader, až 2 GHz

3/4 GB RAM

32/64GB úložiště + micro SD

Android 10 (Pie) + Samsung One UI

Dual SIM

foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.9 8 MPx, širokoúhlý 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti 2 MPx, f/2.4, makro přední – 13 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů

rozměry: 163,7 x 75,3 x 8,9 mm, 192 gramů

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

baterie: 5000 mAh + 15W nabíjení

Poco F2 Pro

Není to ani týden od představení Poco F2 Pro a již nyní jej najdeme v obchodech, byť se jedná o předobjednávky s tím, že dostupnost by měla být do dvou týdnů. Cena by se měla pohybovat kolem patnácti tisíc korun, za což dostane případný majitel mobil s výbornými specifikacemi.

Specifikace Poco F2 Pro

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, HDR 10, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 865

6/8GB LPDDR5 RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 10 + MIUI pro Poco

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89, 8K video 13 MPx, 123°, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm, FM Radio

5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4700 mAh + 30W nabíjení

Motorola Edge Plus

V polovině dubna Motorola představila svůj top model, na který se čekalo velmi dlouho. Novinka nabízí velmi zajímavé specifikace, ale cena je značně vyšší. Již nyní lze pozorovat, že se chystá příchod do českých obchodů, byť ve formě předobjednávek.

Specifikace Motorola Edge Plus

displej: 6,7 palců, Full HD+, OLED, 90 Hz, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: 12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB

Android 10 + My UX

Foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.8, OIS, Quad Pixel 16 MPx, 117° + makro, f/2.2 8 MPx, 3x zoom, f/2.4, OIS ToF přední – 25 MPx, f/2.0, Quad Pixel

stereo reproduktory

čtečka otisků prstů v displeji

IP68

USB C (USB 3.1), 3.5mm jack

5G, LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS

rozměry: 161,07 x 71,38 x 9,6 mm, 203 gramů

baterie: 5000 mAh 18W nabíjení 15W bezdrátové nabíjení 5W reverzní nabíjení



Motorola Edge

Kromě top modelu se ale chystá i vstup novinky střední třídy Motoroly Edge. I zde je cena značně vyšší vzhledem k nabízeným specifikacím. Za podobnou částku se nabízí mobily s vyšší výkonem, ale bez takového displeje, nebo podpory 5G sítí, případně odolnosti vůči vodě.

Specifikace Motorola Edge

displej: 6,7 palců, Full HD+, OLED, 90 Hz

procesor: Snapdragon 765

RAM: 4/6 GB LPDDR4x

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10 + My UX

Dual SIM (hybrid)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8, Quad Pixel 16 MPx, 117° + makro, f/2.2 8 MPx, 2x zoom, f/2.4 ToF přední – 25 MPx, f/2.0, Quad Pixel

stereo reproduktory, FM Radio

čtečka otisků prstů

IP54

USB C (USB 2.0), 3.5mm jack

5G, LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou

rozměry: 161,64 x 71,1 x 9,29 mm, 188 gramů

baterie: 4500 mAh + 15W nabíjení



