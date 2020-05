Zdroj: Google

Chytré televize dnes nabízí několik systémů, některé z nich disponují Android TV, tedy systémem od Googlu. Této platformě se společnost moc nevěnovala, nebo spíše neměla takovou pozornost, jakou by si zasluhovala. V dohledné době se ale odehrají změny, které by mohly nalákat více zájemců. Google se zřejmě soustředí na konkurenční boj v podobném duchu, jako to udělal u hodinek.

Google TV?

Google změnil název Android Wear pro chytré hodinky na Wear OS hlavně kvůli tomu, aby se zvýšil prodej, pakliže zákazník používá například iOS. Nechtěl zde mít přímé spojení se systémem Android pro mobily. Něco podobného se podle dostupných informací chystá i pro Android TV, tedy systém pro chytré televize.

S největší pravděpodobností se dočkáme přejmenování na Google TV. Ostatně samotná značka Google má asi lepší postavení než název Android. Naštěstí nepůjde jen o kosmetickou změnu názvu. Údajně se dočkáme také nového grafického rozhraní. Zatím systém propaguje spíše aplikace, ale nově se bude zaměřovat na filmy a televizní pořady. Více tedy bude dbát na obsah než na aplikace. Ty ale nikam nezmizí a stále bude zachována podpora Obchodu Play, odkud bude možné stahovat.

Aby toho nebylo málo, údajně se plánuje nový dongle pro televize ve stylu Chromecastu. Tedy půjde o malé zařízení nabízející Google TV. Zde by měl Google uvést novinku pod značkou Nest. Hlavní výhodou má být nižší cena, což by mohlo napomoci v rozšířenosti.

Google tak trochu bude konkurovat společnostem nabízející podobná zařízení, ale jedná se o poměrně pochopitelný krok. Společnost se totiž již nějakou dobu zaměřuje i na vlastní službu Youtube TV, takže existence vlastního hardwaru dává větší smysl.

Zdroje: protocol.com, droid-life.com



Domů » Články » Google chystá novinky a změny kolem Android TV

reklama reklama