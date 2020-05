iOS 14 nabídne AR aplikaci ke čtení Apple QR kódů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple celkem usilovně pracuje na novém operačním systému iOS 14, který má přinést hned několik skvělých změn. Konkrétně se máme těšit na nové widgety umístěné na domovské obrazovce. Na rozdíl od iOS na iPadu, kde jsou již widgety vedle ikonek, mají být nově widgety mezi ikonkami. Funkce se ale prý nemusí stihnout do finální verze iOS 14, je tedy možné, že dojde k odložení.

To ale není vše, protože 9to5mac ve své zprávě dříve uvedl, že společnost chystá nové funkce pro svého správce hesel. Klíčenka by tak v iOS 14 měla nabízet různá doporučení pro změnu hesel. Kromě toho by měla být k dispozici zmíněná podpora dvoufaktorové autentizace. Není prozatím jasné, zda Apple nabídne vlastní funkci ověřování, jako je Google Authenticator, Authy. Hlavním cílem však je eliminovat spoléhání se na SMS zprávy a e-maily jako možnosti sekundárního ověření. Tohle by mohla být velmi dobrá zpráva nejen pro současné uživatele, ale také pro předplatitele konkurenčních služeb, kteří by mohli ušetřit několik stovek ročně.

iOS 14 bude mít vlastní QR kódy

Poslední novinkou, o které víme, by měla být aplikace s rozšířenou realitou zvanou Gobi. Ta by v praxi uměla skenovat vlastní Apple QR kódy, které se vyznačují barevnými vzory, jako jsou jedinečné centrální vzory namísto matice náhodných teček, které jsou k vidění na všech QR kódech.

Prostřednictvím těchto nových QR kódů by bylo možné otevřít například webové stránky pro Mac Pro, Apple Watch, anebo třeba film Star Wars v obchodě iTunes. Dokonce by se uživatel mohl registrovat ve Starbucks.

Zdá se ale, že Apple plánuje vlastní QR kódy používat i pro formu obchodního partnerství. Například určité kódy pomohou uživatelům získat slevy a další nabídky v prodejnách Starbucks. To ale není vše, co QR kódy v iOS 14 zvládnou.

iOS 14 bude umět spustit aplikace bez instalace

Vývojářům by nové API umožňovalo nabízet interaktivní a dynamický obsah ze svých aplikací, i když ji uživatel dosud nenainstaloval. Clips API přímo souvisí s QR čtečkou v podobě, ke které máme nyní přístup. Uživatel by tak jednoduše naskenoval kód spojený s aplikací. Poté se mu zobrazily funkce, které by mohl používat bez nutnosti stahování/instalování aplikace.

Pro příklad využití nemusíme chodit daleko. Řekněme, že dostanete QR kód s odkazem na video z YouTube, ale na svém iPhonu nemáte nainstalovanou oficiální aplikaci. S iOS 14 a rozhraním Clips API byste mohli tento kód naskenovat a video by se reprodukovalo na plovoucí kartě, která by bylo zobrazena místo uživatelského rozhraní.

Vývojáři ale budou muset určit, která část aplikace bude muset být stařena jako balíček over-the-air, aby se daný obsah mohl načíst. Na zmíněné plovoucí kartě pak samozřejmě bude umístěna možnost pro stažení plné verze aplikace. Případně zde najdeme tlačítko pro otevření obsahu pomocí aplikace, bude-li nainstalována. Tato funkcionalita by mohla být představena už na červnovém WWDC.

