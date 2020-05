Zdroj: Gizchina

Motorola Moto E7 a One Vision Plus poodhaleny

Společnost Motorola musí zabrat, pokud chce vyjít z pandemie bez výrazných ztrát a dohnat konkurenci. Proto nedávno představila své první vlajkové modely po téměř třech letech. To ale neznamená, že by se výrobce přestal zajímat o nižší kategorie. Důkazem toho jsou práce na dvou nových produktech, jejichž klíčové hardwarové specifikace unikly na internet.

Motorola Moto E7

Během následujícího měsíce bychom se měli dočkat nástupce současného modelu Moto E6, tedy Moto E7 a bude se jednat o decentní aktualizaci. E6 telefon je nyní dodáván s procesorem Snapdragon 632, který se objevil i v sérii Moto G7, namísto pomalejšího Snapdragon 435. Telefon pak nabízel 2GB RAM či 16GB vnitřní úložiště s podporou microSD karet. Moto E7 by však měl dorazit s 32GB vnitřním úložištěm, jako model Moto E6S (2020).

Motorola Moto E7 pak dorazí s operačním systémem Android 10 či displejem s vysokým poměrem stran 19: 9 a rozlišením 1520 x 720p. S ohledem na poměr stran a cenu bychom měli očekávat malý výřez v displeji a silnější bradu.

Motorola One Vision Plus

Zhruba před rokem jsme se dočkali prvního modelu s označením One Vision a příští měsíc bychom se měli dočkat aktualizovaného kousku s přídavkem Plus. Ten by měl nabídnout 6,3palcový displej, tedy jako jeho předchůdce, s tím rozdílem, že místo průstřelu dostane tzv. waterdrop notch. Očekávat bychom měli také kratší poměr stran.

Uvnitř zařízení pak bude k dispozici 4GB operační paměť a 64GB úložiště. Bohužel bude ze začátku poháněno starším operačním systémem Android 9 Pie. Podle všeho by ale měla vyjít v době představení aktualizace na Android 10, tak uvidíme.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Motorola Moto E7 a One Vision Plus poodhaleny

reklama reklama