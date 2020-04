Obchod Play nabídne novou sekci se schváleným obsahem od učitelů

Zdroj: Google, Doteomanie.cz

Obchod Play prochází pomalinku změnami každou chvíli. Občas se jedná o úpravu grafiky, jindy se změny týkají recenzí nebo hodnocení. Tentokrát jsme se dočkali nové sekce, ale neobsahuje jen tématické aplikace a hry. Tentokrát Google zapojil experty a učitele.

Obchod Play a obsah pro děti

Google se svěřil, že ke konci tohoto roku chtěl spustit zcela novou sekci pro děti, v rámci které by se nacházely aplikace, které prošly schvalováním učitelského sboru, přičemž napomáhali i experti z oblasti vzdělávání. Vzhledem k současné situaci došlo ale k urychlení a již nyní se začne objevovat v zařízeních s Androidem. Google dodává, že prvně novinka zamíří do USA, následně bude dostupná na mezinárodním trhu.

V první řadě si budou uživatelé moci všimnout nové značky u takových aplikací a her (viz obrázek výše). Takto vybrané a schválené aplikace budou mít svou vlastní sekci hned na domovské obrazovce aplikace Obchod Play. Co se týče samotného detailu aplikace, uživatel dostane informace, pro jak staré dítě je daný obsah vhodný, co se přibližně naučí a na co je aplikace zaměřena.

Tato sekce je tedy spíše určena pro rodiče, kteří mohou konkrétní titul nainstalovat na zařízení svých potomků skrze Google Family Link. Nová sekce bude mít i rychlé filtry, takže bude možné vybrat takové aplikace a hry, které například budou odpovídat věku dítěte.

Google nespecifikoval, kdy se novinka dostane mimo území USA, ale může to nějakou dobu trvat. Jakmile se dozvíme další podrobnosti, budeme vás informovat.

Zdroj: theverge.com



