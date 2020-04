Instagram přepracoval rozhraní IGTV

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť Instagram právě aktualizovala svou mobilní aplikaci, respektive její sekci IGTV. Pravděpodobně tak společnost učinila v naději, že dokáže zaujmout více lidí k používání funkce, kteří tím podpoří tvůrce obsahu.

Instagram zapracoval na IGTV části

Instagram přepracovanou domovskou obrazovkou tlačí důraz na tvůrce. Ti se budou objevovat každému uživateli na základě toho, koho sleduje. Aplikace se samozřejmě bude snažit také doporučit relevantní obsah. Uživatelské rozhraní nově získalo kartu Discover, jež nabízí nový a relevantní obsah IGTV a také režim hands-free nahrávání.

Konkrétně karta Discover může být největší aktualizací, protože aplikace aktuálně zobrazuje pouze videa od lidí, kteří uživatelé sledují, a také populární videa. Prostřednictvím karty se uživatelé budou moci dostat k dalšímu obsahu od různých tvůrců.

Novinkou je také možnost publikovat svůj IGTV obsah ve svém Stories, přičemž se bude přehrávat 15 sekund videa. Tato část by mohla přimět lidi, aby klikali a sledovali celé video, čímž by tvůrci dosáhli na více zhlédnutí. Všechny tyto novinky by mohly udělat z aplikace přitažlivější službu, alespoň pro tvůrce videí. Aktualizace by měla být brzy dostupná všem uživatelům, a to jak pro operační systém Android, tak iOS. Pokud se vám nové rozhraní prozatím nezobrazilo, budete muset chvíli počkat.

Zdroj: theverge.com

reklama reklama