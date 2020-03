tvOS může přinést dvě velké funkce

Zdroj: 9to5mac

Společnost Apple podle všeho má v plánu přidat do budoucí verze tvOS nové funkce, jako je Kids Mode a Screen Time. Co přesně by novinky umožňovaly, na to se podíváme níže.

tvOS s novými funkcionalitami

Kids Mode (ve volném překladu dětský režim) by umožnil sledovat obsah Apple TV zaměřený přímo na děti s možnostmi rodičovské kontroly. To by rodičům umožňovalo omezit dostupný obsah. Rodiče by tak mohli blokovat televizní pořady, filmy a aplikace, které nejsou vhodné pro daný věk dítěte. Kromě toho by mohli také nastavit Screen Time (čas obrazovky).

Právě poslední funkce by uživatelům umožňovala lidem sledovat statistiku, kolik času tráví sledováním televize. Novinka by fungovala pro různé aplikace a hry a uváděla by čas stráveného používání u každé aplikace, jako v případě iOS.

Na internetu se ale objevují i informace o možném příchodu nové generace Apple TV. Právě ta by mohla přinést nový procesor A11 nebo dokonce A12. K dispozici by byly i vyšší kapacity úložiště – konkrétně 64 a 128 GB. Aktuálně je možné zakoupit pouze verze s 32 a 64GB vnitřním úložištěm. Nová Apple TV by mohla být představena ještě v první polovině letošního roku. Některé zdroje ale uvádí pozdější termín z důvodu koronaviru.

