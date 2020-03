Skládací iPhone může mít keramický materiál

Zdroj: AndroidPit

Apple je na trhu vnímán jako inovátor, který udává směr. Úkazem toho je iPhone, iPad, MacBook a další produkty. Bohužel i takovému technologickému gigantovi může ujet vlak, což se nakonec i stalo. Apple tak bude muset začít dohánět trh s ohebnými telefony, kterému kraluje Samsung společně s Huawei.

iPhone se může v budoucnu proměnit

Že se do této kategorie hodlá americká společnost také angažovat, o tom svědčí hned několik patentů. Vlastně jen díky nim máme možnost zjistit, na jaké podobě firma pracuje. Nyní se na povrch dostal další z mnoha patentů, který odhaluje, jakým způsobem bude Apple chtít zamezit rychlému opotřebení zařízení.

Problém současné technologie je takový, že počet skládání displeje je omezený. Právě na této části by Apple rád zapracoval nejvíce. Konkrétně by měl u svého skládacího telefonu použít displej z flexibilního materiálu, přičemž k dispozici by byl i ohebný kryt, jenž by v praxi zobrazovací panel zpevnil. Dále by zde byla umístěna další vrstva pro ochranu před mechanickým skládáním.

Jediné hluché místo by se pak mělo nacházet v ohybu zařízení, což je pochopitelné. Veškeré další části podle patentu budou napevno spojené. Tato možnost by například mohla zabránit různým posunům displeje. Samotný ohebný kryt by podle všeho mohl být vyroben z tvrzeného keramického materiálu, což může být sklo a jiné. Zatím není jasné, že by se takové zařízení na trh opravdu dostalo. Pokud si ale Apple nechce nechat ujet vlak, nemá jinou možnost, než skládací telefon přeci jen představit.

