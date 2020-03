Zdroj: Huawei

Ještě minulý rok se společnost Huawei chlubila dobrými čísly v oblasti prodejů smartphonů, a to i přes platný zákaz ze strany USA. Ten mimo jiné se dotýká také amerických společností, které takto nemohou obchodovat s čínským gigantem. Výjimku má například Microsoft, který může dodávat nadále systém Windows. Bohužel Google nic takového nemá, takže se společnost Huawei musí obejít bez patřičné certifikace pro mobily.

Huawei očekává první propad

Jak bylo zmíněno, Huawei mobily nemohou mít certifikací od Googlu, takže se mohou prodávat bez Google aplikací a služeb. Firma v této oblasti investuje nemalé sumy, aby nahradila vše, co dodával vyhledávací gigant. Dokonce došlo na úpravy pro vývojáře, kteří mohou vydělat více peněz.

Huawei Mate 30 Pro – z extrému do extrému [recenze]

Minulý rok se podařilo společnosti Huawei udržet růst v prodejích, ale to bylo způsobeno zejména recyklací mobilů a agresivnější strategii. To již nelze použít pro celý letošní rok. Firma se musí soustředit na prodej mobilů bez Google služeb a aplikací, ale jak se ukazuje, i tak očekává značný propad.

Díky uniklým materiálům ze společnosti se dozvídáme, že Huawei očekává 20% propad prodejů na globálním trhu. V roce 2019 se podařilo dodat 248 milionů smartphonů, letos by se toto číslo mělo pohybovat kolem 190 až 200 milionů. Stále se jedná o dobrá čísla, ale bude to poprvé, co firma zaznamená meziroční propad.

Možná se jedná o až moc pozitivní předpoklad. Otázkou je, jak zareaguje trh a jestli budou uživatelé ochotní kupovat mobily, kde nefungují Google aplikace a služby. Sice existuje již návod pro nahrání, ale ten není pro každého a navíc i tak nebudou některé služby fungovat. Ještě je zde naděje, že se Googlu podaří vyjednat výjimku, ale jestli se to podaří není zcela jasné.

Zdroje: theinformation.com, phonearena.com



Domů » Články » Huawei očekává 20% propad prodejů pro tento rok

reklama reklama