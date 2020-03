Huawei přitvrzuje, dá vývojářům až 100 % příjmů

Zdroj: Huawei

Pokud jde o obchody s aplikacemi a jiným obsahem, zpravidla si provozovatelé ponechávají procenta z příjmu. U Applu a Googlu vývojáři dostávají standardně 70 %, přičemž 30 % si ponechávají společnosti. Z toho platí provoz, vývoj, bezpečnost a další nadstandardní funkce. Podobnou strategii má i Huawei v rámci svého obchodu AppGallery. Nyní ale dochází k menší změně, respektive startuje akce na dva roky.

U Huawei „vydělají“ více

Společnost Huawei upravila podmínky pro vývojáře, kteří si budou moci vydělat více peněz. Pakliže vývojář do června tohoto roku nahraje aplikaci, bude si moci nechat až 100 % z příjmů. To znamená, že co zaplatí uživatel, tak celá částka je připsána samotného vývojáři, případně vývojářskému studiu. Jsou zde ale kategorie.

V případě vzdělávacích aplikací zůstane vývojáři prvních 12 měsíců celých sto procent. Další rok si uzme Huawei jen 10 % a po uplynutí dvou let vývojář získá 80 % z příjmů. V případě her zůstává společnosti po celou dobu dvou roků 15 % z příjmů, následně se podíl zvýší na 30 %. U všech ostatních aplikací po dobu jednoho roku bude vývojář získávat 100 %, další rok 85 % a po této době klesne podíl na 70 %.

Rozhodně se jedná o zajímavou nabídku, kterou mohou vývojáři využít. Na první pohled to vypadá, že v AppGallery mohou vydělat více, ale je nutné brát v potaz, že Obchod Play má více uživatelů. Výdělek nemusí být tak značný nebo rozdílný.

Huawei se jednoduše snaží nalákat co nejvíce vývojářů aplikací a her, ale je jasné, že zde nejde o množství. V AppGallery chybí mnoho populárních aplikací pocházejících z USA, ale skrze zákaz americké vlády se uživatelé budou muset spokojit s alternativami, pokud existují. Případně si budou muset najít vlastní cestu, aby používali například Facebook nebo Youtube na zařízeních bez Google certifikace.

