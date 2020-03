V Obchodě Play se dají najít aplikace, které mohou zautomatizovat některé činnosti na smartphonu s Androidem. Příkladem může být aplikace Tasker. Google se ale zaměřil na možnost automatického nastavení mobilu na určitou činnost nebo nastavení. Funkce jako taková se zatím jen testovala a nyní se začíná rozšiřovat mezi majiteli pixel smartphonů.

Google vydává novinky pro Pixel smartphony

Pravidla v Androidu

Google představil Pravidla před nějakou dobou, ale mnoho uživatelů Pixel smartphonů je nemělo k dispozici. Nyní dochází k rozšiřování, přičemž k aktivaci v Androidu 10 dochází ze strany serverů Googlu. Novinka jako taková umožňuje změnit nastavení mobilu na základě připojené Wi-Fi sítě nebo lokace.

Pro aktivaci musíte do nastavení smartphonu, dále do sekce Systém, kde by se měla nacházet nová položka nazvaná Pravidla. Než se pustíte do manipulace, musíte této funkci umožnit fungování na pozadí.

Jakmile udělíte patřičné oprávnění, můžete začít s nastavením. V základu se nabízí možnosti jako zapnutí režimu nerušit, ztlumení telefonu, nastavení telefonu na vibrace nebo nastavení vyzvánění telefonu. Můžete tato nastavení aktivovat na základě připojení Wi-Fi, kde si vyberete na základě těch uložených. V případě lokace zadáte adresu, přičemž lze vymezit rádius, v rámci kterého se má nastavit smartphone do zvoleného režimu.

V tuto chvíli stále nemusíte mít funkci dostupnou. Možná se dočkáme rozšíření i na další smartphony mimo sérii Pixel, ale nevíme jistě, jestli se tak stane. Třeba se bude jednat o nativní součást Androidu 11 a výrobci ji budou moci využít.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Google rozšiřuje dostupnost Pravidel pro Android 10

reklama reklama