Apple Music podporuje Shazam pro Android

Pokud patříte mezi Android uživatele, služba Apple Music pro vás může být až na posledním místě. Respektive si možná ani neuvědomujete, že na této platformě streamovací služba je. Apple Music ale na Android platformě velmi rychle roste. Kromě toho společnost nabízí spolehlivou a stabilní podporu v podobě aktualizací. Právě tyto aktualizace přináší nové funkce, díky kterým je aplikace ještě lákavější. Poslední takovou novinkou pak je Shazam.

Apple Music konečně spolupracuje s Shazam

Shazam pro Android nově přináší integraci služby Apple Music. Nejnovější instalační balíček tak rozšiřuje katalog podporovaných hudebních streamovacích služeb. Po dlouhou dobu aplikace spolupracovala výhradně jen se Spotify, což v praxi uživatelům umožňovalo přidávat skladby do playlistů a přehrávat celé skladby už v Shazam.

Po nedávném odkupu aplikace Shazam se nyní společnost Apple rozhodla implementovat svou službu. Totéž tedy nyní bude platit i pro AM uživatele na Androidu. Pokud budete mít aktivní předplatné, budete moci nově v Androidu otevřít aplikaci Shazam, přejít do sekce Knihovna a odtud se dostat do nastavení aplikace. V horní části obrazovky se pak zobrazí možnost připojení k AM nebo Spotify.

Jakmile propojíte Apple Music s Shazam, budete okamžitě přesměrováni do hudební aplikace. Pokud aktivní předplatné mít ale nebudete, aplikace pouze zobrazí chybovou zprávu a integraci nedokončí. V případě, že budete mít služby propojené, budete moci snadněji sdílet seznamy skladeb a podobně. Nový instalační balíček si můžete samozřejmě stáhnout z Obchodu Play.

