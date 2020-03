Fujitsu po dlouhé době představí top model

Zdroj: gizmochina.com

Na trhu existují společnosti, o kterých možná ani nevíte, že vyrábí mobilní telefony. Jednou takovou je například firma Fujitsu. Ta zpravidla vyrábí mobily pro některé asijské operátory. Za posledních pár let bylo představeno několik modelů, zpravidla mířily do nižších tříd, maximálně do střední kategorie. Po pěti letech se zřejmě dočkáme top modelu.

Fujitsu Arrows 5G

Již dříve společnost Qualcomm uvedla, které společnosti nabídnou nové smartphony se Snapdragonem 865. V seznamu se objevila i firma Fujitsu a nyní se konečně dozvídáme, o jakou novinku se bude jednat. Nový model se bude pravděpodobně jmenovat Fujitsu Arrows 5G. Podle názvu je jasné, že bude lákat na podporu sítí páté generace.

Displej jako takový bude zakřiven do stran a nabídne Full HD+ rozlišení na 6,7palcové úhlopříčce. V horním pravém rohu bude otvor pro 32MPx kamerku. Ačkoliv displej bude typu AMOLED, společnost nezvolila optickou čtečku otisků prstů, použije ultrazvukovou od Qualcommu. I tak bude zakomponována pod displejem.

Procesor Snapdragon 865 bude mít k dispozici 8 GB operační paměti a pro data poslouží 128GB úložiště. Na zadní straně se bude nacházet sestava tří kamer, kde hlavní nabídne 48MPx rozlišení. Další dva senzory nabídnou 16,3 MPx a 8 MPx. Předpokládáme, že bude k dispozici zoom a možnost pořizování širokoúhlých snímků.

Energii bude zajišťovat baterie s kapacitou 4070 mAh s podporou rychlého nabíjení. Fujitsu Arrows 5G bude mít certifikaci IP68 a bude podporovat například Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. V tuto chvíli si musíme počkat na oficiální představení a další informace o ceně a dostupnosti.

