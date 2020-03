Apple připravuje vývojáře na univerzální nákupy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Apple chystá univerzální nákupy. Vývojáři by tak mohli odemknout své placené aplikace na všech platformách. Abych vše uvedl na pravou míru, pokud vývojář má placenou aplikaci na iOS a macOS, mohl by nastavit, že při nákupu jedné z nich bude aplikace odemknuta na všech platformách. V praxi by tak uživatel nemusel jednu aplikaci kupovat vícekrát.

Apple chystá velkou novinku

Apple nyní potvrdil, že univerzální nákupy opravdu dorazí. Vývojáři se prý mají připravit na použití této novinky. Samozřejmě funkce bude k dispozici napříč všemi platformami, včetně iOS, iPadOS, macOS. watchOS a tvOS.

Vývojáři tak již brzy budou moci své aplikace prodávat v jednotném balíčku. Tato novinka bude výhodná jak pro vývojáře, tak i pro samotné zákazníky/uživatele. Díky tomu totiž budou moci provést jeden nákup pro aplikaci napříč všemi platformami. Vývojáři budou také moci vůbec poprvé vytvořit zlevněné balíčky pro macOS a iOS.

Podle společnosti Apple je univerzální nákup ve výchozím nastavení povolen pro Mac Catalyst aplikace, které jsou vytvářeny pomocí softwaru Xcode 11.4. Nové aplikace Mac Catalyst tak budou používat stejný identifikátor balíčku jako aplikace pro iOS.

Apple dále tvrdí, že kategorie App Store budou také sjednoceny, a to napříč App Store pro iOS a Mac, čímž budou obchody sladěny s novými změnami a aplikace budou lépe objevitelné. Jakmile budou nové aktualizace zveřejněny, uživatelé Mac, iPhone, iPad a Apple TV budou mít přístup k těmto balíčkům.

