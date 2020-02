Realme X50 Pro 5G se představí na MWC

Realme je jedna z nejmladších značek na globálním trhu se smartphony a již dokázala na sebe upozornit několika zajímavými modely. Kupříkladu současný top model nabízí nejrychlejší nabíjení na trhu, přičemž svou cenou míří jen do vyšší střední třídy. Nedávno jsme se dočkali základního modelu realme C3 a brzy se naopak dočkáme nového top modelu. Ten se má jmenovat realme X50 Pro 5G.

Realme X50 Pro 5G

Novinka bude více méně vycházet z již představeného smartphonu realme X50, který byl představen na začátku ledna tohoto roku. Neočekáváme, že by se Pro verze výrazně lišila v případě vzhledu. Co se týče specifikací, tak máme očekávat to nejlepší za přijatelnou cenu.

realme X50

Nový top model realme X50 Pro 5G se představí na veletrhu MWC v Barceloně na konci tohoto měsíce. Viceprezident společnosti sdílel snímek obrazovky nového modelu, díky čemuž se dozvídáme základní specifikace. O výkon se bude starat nový procesor Snapdragon 865, který bude mít k dispozici 5G modem. Operační paměť bude o velikosti 12 GB a úložiště nabídne 256 GB prostoru. Novinka samozřejmě přijde s Androidem 10, ale tentokrát s vlastní nadstavbou realme UI.

Zatím není jasné, jakého typu bude úložiště, ale lze předpokládat, že dojde na použití UFS 3.0, případně se nabízí i novinka UFS 3.1. Operační paměť by měla být typu LPDDR5. S největší pravděpodobností bude na trhu dostupná i verze bez 5G konektivity, ale na tyto informace si budeme muset počkat.

Zdroj: gizmochina.com



