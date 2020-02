Instagram nedostane chronologické řazení, ale chystá se alternativa

Pokud jde o sociální sítě, nabízí se mnoho obsahu, tedy příspěvků. Společnosti se nám, dle jejich slov, snaží zjednodušit život tím, že upravují to, co uvidíme. Většinou na pozadí pracuje algoritmus, který vybírá, co by nás mohlo zajímat. Zpravidla to dopadá tak, že vidíte jen malou část obsahu z konkrétní stránky. Někdy je toto číslo jen kolem 10 %. Dané subjekty se následně musí více snažit, aby se zobrazilo více obsahu fanouškům. To většinou končí nutností placení. I to je důvod, proč sociální sítě nerady zobrazují obsah chronologicky. Instagram by ale mohl nabídnout alternativu k chronologickému zobrazování.

Instagram již od roku 2016 upravuje to, co vidíte v aplikaci. Nepočítejte s tím, že by se společnost jen tak rozhodla zavést chronologické řazení, ale možná se chystá funkce, která by mohla suplovat takové zobrazení. Jane Manchun Wong (@wongmjane) se podařilo objevit v kódu aplikace části, které se podařilo aktivovat.

Konkrétně se nám naskýtá pohled na funkci, která by měla nabídnout uživateli možnost se podívat na všechny příspěvky, které byly zveřejněny v čase, kdy uživatel aplikaci nepoužíval. Všechny příspěvky budou na samostatné kartě. Otázkou je, jestli tato funkce bude jen představena v aplikaci, nebo se bude vždy zobrazovat dialogové okno v případě delší nepřítomnosti.

Sice se jedná tak trochu o náhradu chronologického řazení, ale ještě není jisté, jestli Instagram bude skutečně zobrazovat všechny příspěvky. Je možné, že do tohoto systému zakomponuje i reklamy, které jste si nestihli prohlédnout. Budeme si muset počkat na oficiální uvedení.

