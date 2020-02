Oppo pracuje na vlastním procesoru

Grafika: Oppo

Pokud se podíváme na současný trh Android smartphonů, tak v případě procesorů najdeme produkty společností jako Qualcomm, Mediatek, Samsung a pár dalších. V podstatě jen Samsung si umí vyrobit vlastní procesory pro mobily, ale i tak procesory Snapdragon od Qualcommu, hlavně kvůli kapacitě, ceně a nákladech. Možná se brzy dočkáme dalšího hráče v této oblasti. Mělo by se jednat o společnost Oppo.

Oppo a vlastní procesor?

Ačkoliv na evropském a českém trhu nenajdeme mnoho mobilů této značky, tak i přes to se jedná o jednoho z největších výrobců mobilů na světě, zejména díky asijským trhům. Firma se také soustřeďuje na vývoj nových technologií, přičemž do této oblasti investuje nemalé částky. Například nedávno došlo na oznámení, že v horizontu tří let bude proinvestováno 7 miliard dolarů.

Již na konci minulého roku se objevily informace, že Oppo pracuje na vlastní koprocesoru M1. Ten by měl zastávat funkce kolem umělé inteligence. Nyní se ale ukazuje, že společnost zřejmě pracuje i na vlastním procesoru pro mobilní telefony. Není jasné, jestli chce Oppo konkurovat top modelům, nebo si chce vyrobit vlastní procesor pro střední třídu, kde působí nejvíce.

Oppo ale nebude pracovat na vlastním procesoru samo. Dle spekulací se mají vývoje účastnit i týmy od firem OnePlus a realme, ale nejedná se o nic neobvyklého, když všechny tří subjekty mají společné kořeny. Spadají totiž pod společnost BBK Electronics.

Není jasné, kdy bude nový procesor hotov, případně do jaké kategorie zamíří. Do jisté míry by se mohlo jednat o vítaný krok, jelikož v tomto sektoru není velké konkurenční prostředí. V podstatě mu vládne Qualcomm a společnost Mediatek sbírá zbytky.

