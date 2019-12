Oppo se pouští do vývoje vlastního procesoru

Možná si ještě pamatujete společnost Oppo, která po nějaký čas působila na evropském trhu. Následně se stáhla do domovské Číny. Ne dlouhou na to sesterská společnost OnePlus zaútočila na globální trh, včetně Evropy. Sice se Oppo mírně stáhlo, ale stále se jedná o jednu z největších společností na mobilním trhu. Nyní chce své postavení zdůraznit významnými investicemi do výzkumu.

Oppo jako hlavní rival

Společnost má na svém kontě již mnoho zajímavých technologií, příkladem může být 50W nabíjení Super VOOC, které je dostupné i pro mobily střední třídy. Nyní se ale dozvídáme, že v následujících třech letech bude investováno do vývoje a výzkumu 50 miliard juanů, což je v přepočtu přibližně 164 miliard korun.

Investice bude rozprostřena do segmentů jako 5G, 6G, umělá inteligence, rozšířená realita i big data. Kromě toho se Oppo chce soustředit na vývoj vlastního procesoru, který se zatím jmenuje M1. V tomto případě Oppo neplánuje vytvořit konkurenci pro čipy od firem jako Samsung, Qualcomm nebo Mediatek.

Dle dostupných informací by mělo M1 napomáhat hlavnímu procesoru. Zatím sice není zcela jasné, co konkrétně bude mít na starost, ale mohlo by se jednat o typ NPU (neurální procesorová jednotka). Případně bude mít na starost sofistikované úkoly spojené například se zpracováním dat.

Vzhledem k tomu, že Oppo má blízko ke společnostem jako Vivo, OnePlus a také samozřejmě k dceřiné firmě Realme, je možné, že by se M1 mohlo dostat do všech mobilů těchto značek.

Zdroje: digitimes.com, pocketnow.com



