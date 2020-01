Xiaomi Mi Note 10 Pro a další modely v akci! [sponzorovaný článek]

Xiaomi Mi Note 10 Pro a slevový kupón!

Modely Xiaomi Mi Note 10 a Xiaomi Mi Note 10 Pro se směle staví těm nejlepším mobilům na trhu. Mimo jiné i fotoaparátem, který má neskutečné rozlišení 108 megapixelů. Právě fotoaparát je přitom jedním ze dvou prvků, kterými se oba modely liší – jinak jsou prakticky úplně stejné. Objektiv hlavního snímače se totiž u varianty Mi Note 10 skládá ze sedmi čoček, u Mi Note 10 Pro je to čoček osm. Druhým odlišným prvkem jsou konfigurace paměti, ve kterých jsou telefony dostupné. A právě na Xiaomi Mi Note 10 Pro máme slevový kupón!

Fotoaparát, který jen tak někdo nenabídne

Zadní fotoaparát obou zařízení sestává z celkově pěti objektivů, přičemž ten primární oplývá ohromným rozlišením 108 megapixelů a 4osou optickou stabilizací. Jeho kvality potvrzuje i umístění na první místo v hodnocení DxO Mark (121 bodů). Hlavní čočka je doplněná o 12Mpx portrétní teleobjektiv, širokoúhlý objektiv s rozlišením 20 Mpx, dále 5Mpx „sekundární“ teleobjektiv a 2Mpx makro fotťák. Této výzbroji pomáhá i funkce laserového ostření a duální blesk. A zapomenout nesmíme ani 5x optický zoom, který bez ztráty kvality přiblíží snímanou scénu. Vepředu se pak nachází kvalitní fotoaparát na selfie s jedním objektivem, tentokrát s rozlišením 32 Mpx.

Zahnutý AMOLED displej obou zařízení disponuje úhlopříčkou 6,47“ a rozlišením 2340 x 1080 pixelů, takže je dostatečně velký na surfování na internetu, hraní her, čtení elektronických knih i úpravu dokumentů. Přímo v displeji je integrována čtečka otisků prstů, která je doplněna ještě o čtečku tváře – tu pak má samozřejmě na starosti přední fotoaparát.

Stylový a elegantní telefon má hliníkové tělo a tato konstrukce mu zajišťuje dostatečnou pevnost. Navíc je chráněn sklem 3D Gorilla Glass 5, které na zadním panelu sestává z jednoho kusu. Moderně vyhlížející smartphone tak nejen skvěle vypadá, ale zároveň i něco vydrží. Běží pak na Androidu 9.0 Pie s uživatelským rozhraním MIUI 11. Pro úplnost je třeba zmínit ještě rozměry obou modelů, které činí 157,8 x 74,2 x 9,67 mm.

Výkonný procesor i ohromná baterie

Zařízení je založeno na čipsetu Qualcomm Snapdragon 730G s osmijádrovým procesorem a grafikou Adreno 618 (vyráběném 7nm procesem), který je u Mi Note 10 doplněn o 6 GB RAM a 128GB úložiště, u Mi Note 10 Pro pak o 8 GB RAM a 256GB úložiště. Skutečně tak nabízí výkon hodný vlajkových lodí, což ještě dále umocňuje fakt, že jeho baterie nabízí ohromnou kapacitu 5 260 mAh a navíc podporu 30W rychlonabíjení, což znamená, že ji na 100 procent kapacity nabijete za pouhých 65 minut.

Po stránce konektivity je hlavní prvkem USB-C port, přes který se telefon nabíjí a zároveň lze přenášet data. Kromě toho Mi Note 10 i Mi Note 10 Pro oplývají funkcí Dual SIM a dále samozřejmě technologiemi Wi-Fi a Bluetooth 5.0. Už ne tak samozřejmá je podpora NFC (například pro mobilní placení) a integrovaný 3,5mm jack, od kterého dnes spousta výrobců spíše ustupuje, což uživatele nutí doplňovat svoje smartphony o nepraktickou redukci, chtějí-li i společně s nimi nadále používat svoje dosavadní a osvědčená sluchátka.

Originální Xiaomi Mi Note 10 Pro na českých e-shopech seženete od 15 990 Kč. U internetového obchodu Gearbest je však po dobu prvního týdne jen za 13 637 Kč. Pokud ale zadáte náš kupón GBNT10PRO1, zaplatíte jen 12 355 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost slevy je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro nyní v akci

Xiaomi zde umístilo nejnovější „herní“ procesor od Mediateku a vložilo jej do Redmi Note 8 Pro. Konkrétně se jedná o Helio G90T a je dostatečně vybaven, aby zvládal pořizovat video s rychlostí 960 snímků za sekundu.

Vybavenější verze nabízí velkou dávku megapixelů, konkrétně došlo na použití 64MPx senzoru a díky kombinaci čtyř pixelů v jeden výsledný bude mobil produkovat standardně 16MPx snímky. Fotografie by měly mít lepší kvalitu. Zajímavostí u Redmi Note 8 Pro je možnost se připojit na dvě WiFi sítě současně, tedy jedná musí být v pásmu 2,4 GHz a druhá pak v 5 GHz. Za tuto novinku vděčí smartphone použitému procesoru od Mediateku, který podporuje tento typ připojení.

Na zadní straně se mimo jiné nachází čtečka otisků prstů. Ostatně model nabízí IPS displej a bylo by příliš pracné a drahé zabudovávat čtečku do tohoto typu zobrazovacího panelu. Co se týče rozlišení, u této novinky najdeme Full HD+ displeje. Redmi Note 8 Pro nabízí 4500 mAh baterii. V tomto případě je k dispozici i rychlé nabíjení. Verze Pro navíc nabízí zvýšenou odolnost, což je podloženo certifikací IP52. V podstatě by neměl vadit déšť či prašné prostředí.

Originální Xiaomi Redmi Note 8 Pro na českých e-shopech seženete od 8 000 Kč. U internetového obchodu Gearbest je však po dobu prvního týdne jen za 6 818 Kč. Pokud ale zadáte náš kupón GBNOTE8P4, zaplatíte jen 5 153 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost slevy je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Specifikace Redmi Note 8 Pro

displej: 6,53 palců, IPS LCD, 2340 x 1080 pixelů, 19.5:9, Gorilla Glass 5

procesor: Helio G90T

RAM: 6/8 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8, Dual Pixel PDAF 8 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 120° 2 MPx, f/2.4, makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 13 MPx, f/2.2

3.5mm jack, USB C

čtečka otisků prstů, IR senzor

Wi-Fi ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, AptX HD, LDAC, A-GPS, NFC

Android 9.0 Pie + MIUI 10

IP52

rozměry: 161,3 x 76,4 x 8,8 mm, 199 gramů

baterie: 4500 mAh + 18W nabíjení

Xiaomi Redmi Note 8 nabízí skvělý poměr cena/výkon

Ve výbavě najdeme například Snapdragon 665, Full HD+ displej s 6,3palcovou úhlopříčkou a baterii o kapacitě 4000 mAh. Samozřejmostí je zde podpora rychlého nabíjení, přičemž součástí balení je 18W nabíječka.

Jak je vidět, Redmi Note 8 patří mezi mobily s menším výřezem v displeji. Právě zde je umístěná 13MPx kamerka. Co se týče zadní sestavy, primární senzor má 48 MPx a za jeho výrobou stojí společnost Samsung. Foťák sám o sobě je schopen produkovat 12MPx fotografie. Díky spojení 4 pixelů se dá docílit snímků s lepší kvalitou. Rozdíl poznáte zejména za zhoršených světelných podmínek, kdy software zkombinuje data z pixelů. K dispozici pak jsou další tři fotoaparáty 8 Mpx + 2 Mpx +2 Mpx.

Originální Redmi Note 8 je u internetového obchodu Gearbest po dobu prvního týdne jen za 3 803 Kč. Musíte ale zadat náš slevový kupón GBNOTE804. Za tuto cenu získáte „nabušenou“ verzi se 4 GB RAM a vnitřním 128 GB úložištěm. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost nízké ceny je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.



Domů » Články » Xiaomi Mi Note 10 Pro a další modely v akci! [sponzorovaný článek]

reklama reklama