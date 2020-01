CloudApp míří z Macu na iPhone a iPad

Mac aplikace pod názvem CloudApp slouží pro vizuální spolupráci a sdílení obsahu. Bohužel doposud byla aplikace dostupná pouze pro operační systém macOS. Tomu je ale nyní konec. Vydavatelské studio se totiž rozhodlo aplikaci zveřejnit také na mobilní operační systém iOS.

CloudApp pro sdílení obsahu a další kousky

Aplikace CloudApp je počínaje dnešním dnem dostupná také pro iPhone a iPad. Od prosince loňského roku byla novinka v uzavřeném testování. Znamená to tedy, že společnosti stačil pouhý jeden měsíc na testování. Skvělé na ní je, že je perfektním zrcadlem desktopové verze. To znamená, že mobilní verze zvládne nahrávat obrázky, videa a soubory z iPhonu. To ale není vše, protože dokáže také stahovat snímky obrazovky, videa, a GIF do iPhonu.

Nahrávání do CloudApp lze provést z jiných aplikací pro iOS, například pomocí nativní aplikace Fotky. Nová iOS aplikace podporuje nahrávání obrazovky pro vytváření výukových programů nebo spolupráci bez ohledu na umístění a nachází se zde možnosti pro prohlížení a sdílení souborů, snímků obrazovky, nahrávek obrazovky a další.

K dispozici je přizpůsobené zobrazení miniatur pro rychlé procházení dostupných souborů a klíčový obsah může být upřednostněn pro snadný přístup. Lze také vytvářet různé kolekce, které uživatelům umožňují třídit jejich obsah do různých složek pro lepší organizaci. Aplikace CloudApp pro iOS si můžete zdarma stáhnout prostřednictvím obchodu s aplikacemi App Store.

