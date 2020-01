Chrome „Joy“ se začíná ukazovat [aktualizováno]

Aktualizováno 10. 1.

V říjnu minulého roku jsme vás informovali, že se pravděpodobně připravuje herní hub v prohlížeči Chrome, který by měl nabídnout prostor pro odreagování. Zatím není k dispozici ani testovací verze, nebo přibližný náhled toho, jak bude vypadat novinka. Nyní se ale objevuje jeden náznak, který by mohl nasvědčovat příchodu mini her do webového prohlížeče Chrome pro mobily.

V rámci Chromu Dev pro Android se podařilo zachytit novinku v podobě karty v rámci Google Feed zpráv. Tento boxík nabízí mini hry. V podstatě se zatím jedná o webové hry, přičemž po kliknutí na tlačítko hrát jste odkázání na konkrétní webovou stránku s hrou. Do této chvále bylo zachyceno několik titulů, které si můžete zahrát i bez Chromu Dev, jelikož jsou již nyní dostupné, jen nemají centralizovaný prostor – Tic Tac Toe, Minesweeper a Ghost Rush.

Google má novou skrytou hru ve své aplikaci

Očekáváme, že v dohledné době Chrome bude na úvodní stránce obsahovat odkaz nebo prostor pro všechny nabízené mini hry. Zde by se mohly objevit i nejrůznější herní experimenty z inkubátoru Chrome Experiments.

Původní článek 25. 9.

Pokud používáte webový prohlížeč Chrome od Googlu, asi jste se jednou dostali do situace, kdy nebylo dostupné připojení k internetu. Naštěstí i na tyto situace vývojáři mysleli. Pokud nebudeme počítat funkci, která se objevila před pár lety umožňující stažení stránky, až bude připojení k dispozici, tak se nabízí jedna mini hra nazvaná Dino. Zřejmě se ale dočkáme nějakých novinek.

Dino v Chromu nebude jediná hra?

Pokud si chcete zahrát hru Dino a nechcete vypínat připojení k internetu, stačí do Chromu zadat adresu chrome://dino. Web ChromeStory ale objevil, že se pracuje na nové sekci, která by měla být dostupná z adresy chrome://games (zatím není aktivní). Bude nabízet sadu her, přičemž se bude jednat spíše o výběr redakce.

S největší pravděpodobností se bude jednat o nejrůznější experimentální herní pokusy s využitím Google Chrome Labs. Již nyní jsou ve zdrojovém kódu náznaky prvních her, jako je třeba PROXX (varianta hledání min) nebo se dokonce připravuje hra Had. Ta by měla být dostupná na adrese chrome://snake. Kromě náznaků ve zdrojovém kódu se podařilo objevit přípravy grafiky.

Zatím není jasné, kdy se tohoto drobného rozšíření dočkáme. Je zde i možnost, že se jedná jen o hrátky vývojářů a nakonec se do stabilního Chromu nemusí nikdy nic dostat, ale proč nevyužít tuto šanci. V Googlu se ale starají i o jedinou dostupnou hru Dino, což je vidět na podpoře tmavého vzhledu. Tak proč nerozšířit Chrome o pár experimentálních her navíc a dát vývojářům šanci se ukázat. Zatím není jasné, jestli ostatní hry budou dostupné bez připojení k internetu, ale je to možné.

Zdroje: 9to5google.com, chromestory.com, androidpolice.com

