Díky několika nedávným patentům, kterých si všiml ITHome, máme možnost nahlédnout do možné budoucnosti čínské společnosti Xiaomi. Nutno podotknout, že tyto patenty neodhalují mnoho informací, ale poukazují na to, kam by se mohly telefony značky Xiaomi v budoucnu posunout.

Xiaomi má nové patenty

Čínská společnost Xiaomi patenty podala koncem minulého měsíce, přičemž Čínský státní úřad pro dušení vlastnictví je schválil teprve 10. ledna letošního roku. Pojďme se společně podívat na to, s čím si nyní Xiaomi pohrává.

První zařízení nabízí bezrámečkový trojitý displej. Nenachází se zde přední fotoaparát, přičemž na zadní straně telefonu je přítomný duální fotoaparát. V tomto případě není jasné, zda mobilní telefon nemá přední fotoaparát umístěný v displeji nebo ve vysouvacím mechanismu.

Druhý patent popisuje zařízení, které nabízí displej na přední i zadní straně. V tomto případě není jasné, jakým způsobem se smartphone bude skládat. I zde se nachází zadní fotoaparáty, ovšem na přední straně žádný.

Ačkoli ani jeden patent neříká, že by nějaké z výše uvedených telefonů nabízelo skládací konstrukci, stojí za zmínku, že by tomu skutečně být mohlo. Pokud ano, první zařízení by nabízelo horizontálně skládací konstrukci, zatímco druhé by mělo vertikální skládací konstrukci.

Zdroj: androidauthority.com



Domů » Články » Xiaomi si patentovalo zařízení s trojitým displejem

reklama reklama