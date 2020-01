OnePlus Concept One – zveřejněna opoutávka [aktualizováno]

Aktualizováno 3. 1.

Původně se spekulovalo, že by OnePlus Concpet One mohlo být ohebné zařízení, ale nově zveřejněná upoutávka tyto spekulace dává stranou. Z toho, co jde vidět, můžeme zatím konstatovat, že mobil bude mít tři foťáky na zadní straně, posuvník a mírně zaoblený displej. Soudíme tak, že hlavní novinkou bude přední selfie kamera pod displejem, jak jsme spekulovali před tím.

Zatím se společnost chlubí novým typem úpravy skla, které mění barvy a neviditelnými zadními kamerami.

Aktualizováno 25. 12.

Na veletrhu CES v Las Vegas se dočkáme představení nového smartphonu OnePlus Concept One. Bohužel do této chvíle nebyl k dispozici jakýkoliv náznak, jak by měla novinka vypadat. Soudíme tak, že se bude jednat pouze o demonstraci schopností této společnosti a že se jen tak nový mobil neobjeví v prodeji. Spíše bude k dispozici náhled toho, co v budoucnu očekávat od OnePlus.

Nyní ale The Korea Herald přichází s informací, že by OnePlus Concept One měl být ohebný smartphone. Bohužel nejsou k dispozici jakékoliv další informace. Nabízí se celkem tři možné designové postupy, v rámci kterých najdeme zástupce:

Původní článek 17. 12.

Společnost OnePlus započala svou dráhu na mobilním trhu s jednoduchým heslem a konceptem. Chtěli přinést nekompromisní zařízení za velmi dobrou cenu. V podstatě nabídnout top model za cenu telefonu střední třídy. Od tohoto pojetí se společnost v poslední době odklonila, zejména samotnou cenou, ale stále se nabízí smartphony s dobrým poměrem. Příkladem mohou být poslední modely OnePlus 7T a OnePlus 7T Pro. Nyní se máme těšit na první OnePlus Concept One.

OnePlus Concept One

Společnost oficiálně oznámila, že na veletrhu CES v Las Vegas představí sedmého ledna novinku nazvanou OnePlus Concept One. Už jen z názvu je jasné, že se bude jednat o prototyp, který s největší pravděpodobností nezamíří do prodeje. Bohužel společnost nic nespecifikovala a jen vydala krátké video, které můžete vidět v podobě animovaného obrázku níže.

OnePlus slibuje nový design a nové technologie v jedno zařízení. Nové zařízení má nastínit, jakou cestou se budou další smartphony této firmy ubírat. Možná se nakonec dočkáme prodeje OnePlus Concept One, ale bude hodně záležet na samotné odezvě případných zákazníků. Pokud by nakonec došlo k vyrobení několika modelů, asi bude cena značně vysoká.

Minimálně se tedy v lednu dozvíme, kam chce OnePlus směřovat a co nabídnout v budoucnu svým zákazníkům. Můžeme jen spekulovat, co novinka nabídne. Odhadujeme, že prototyp bude mít zakomponovanou přední kamerku přímo do displeje. Ostatně sesterská společnost Oppo již má takový mobil v podobě prototypu.

Možná prototyp bude zařízením bez jakýchkoliv konektorů a vše bude řešeno bezdrátově, i nabíjení. Budeme si muset počkat na samotné uvedení, čím nás vlastně bude chtít OnePlus ohromit.

