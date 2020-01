Apple a Sharp mohou společně koupit továrnu na výrobu displejů

Apple již několik let neustále musí řešit dodavatele, kteří mu budou dodávat potřebné komponenty pro určitá zařízení. Proto se před několika měsíci americká společnost rozhodla investovat zhruba 100 milionů amerických dolarů do Japan Display.

Apple a Sharp mohou uzavřít zajímavý obchod

Tuto investici musel Apple udělat z důvodů restrukturalizací Japan Display. Kromě toho, prostřednictvím této velké investice mohl Apple údajně přesunout továrnu LCD displejů z Číny do Japonska, přesněji do Japan Display.

Podrobnosti byly z pochopitelných důvodů zatajeny. Každopádně, Apple byl ochoten pomoci udržet Japan Display nad vodou hned z několika důvodů. Není to poprvé, co se Apple zapojil do projektu Japan Display. Již v minulosti zaplatil většinu nákladů ve výši 1,5 mld. dolarů spojených s výstavbou nové továrny na výrobu LCD displejů v Japonsku – psal se rok 2015. V té době byla dohoda taková, že Japan Display Applu tyto peníze vrátí tak, že z každého prodaného LCD displeje dostane americká společnost procentuální část. Ovšem podle posledních informací je skutečnost taková, že Japan Display stále Applu dluží plnou částku, tedy 1,5 mld. dolarů.

Následně se obě firmy shodly na nové domluvě, podle které měl být Apple ochoten na tuto částku počkat. Bohužel ale nebyla poptávka po iPhone XS tak velká, jak se původně předpokládalo. To je mimo jiné hlavní důvod, proč nebyla částka stále vrácena.

Apple sníží závislost na Samsungu v oblasti OLED displejů

Nyní se ale na internetu objevila informace o tom, že Japan Display jedná s Applem a Sharpem o možném prodeji své hlavní továrny za pouhých 820 mil. dolarů. Jen pro zajímavost, Sharp spadá pod značku Foxconn, tedy výrobce, který je zodpovědný za montáž většiny iPhonů prodaných po celém světě. Sharp dokonce společnosti Apple prodává své displeje.

Nicméně, Sharp ve svém tiskovém prohlášení uvedl, že „pečlivě zvažujeme a prověřujeme dopad, jaký by mohl tento prodej mít na naše obchodní výsledky“.

