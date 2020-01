Motorola připravuje další generaci modulárního smartphonu

Každou chvíli se objeví nějaký trend v oblasti smartphonů, který sice zaujme svou netradičností, ale následně zapadne v propadlišti dějin. Za zmínku například stojí mobily s 3D displeji. Tak trochu se dá do této kategorie zařadit modulární koncept mobilů, byť samotnou myšlenku ještě zachovává Motorola se svou sérií Moto Z. Mohli jsme si myslet, že Moto Z4 mohl být poslední model, ale ukazuje se, že se chystá pravděpodobně Moto Z5.

Moto Z5 opět s moduly?

Objevily se informace, že společnost Motorola připravuje zařízení s kódovým označením XT2055-1, což by mohl být model Moto Z5. Dříve se jednalo o top modelovou řadu, ale právě Moto Z4 zapadá se svými specifikacemi do vyšší střední třídy. Neočekáváme, že by došlo k nějakým změnám v této oblasti.

V tuto chvíli sice nemáme podrobné informace nebo náznaky o výbavě, ale předpokládáme, že Moto Z5 může disponovat procesory série Snapdragon 700. Je zde předpoklad, že novinka bude stále podporovat Moto Mods, přičemž nedojde ke změně konstrukce, připojení, nebo velikostí.

Na základě jedné certifikační autority se ukazuje, že by model XT2055-1 měl mít baterii o kapacitě 5000 mAh, což je značný skok oproti aktuálnímu modelu. Ten totiž nabízí 3600 mAh, a pokud chcete více energie, musíte si dokoupit modul.

Vzhledem k zachování základních rozměrů může dojít k nárůstu tloušťky mobilu, ale zdá se nám to jako nepravděpodobné. Spíše dojde na odstranění konektoru pro sluchátka, což by přineslo potřebné místo pro zakomponování takové baterie.

Sice Motorola plánuje představení novinek na veletrhu MWC na konci února, ale neočekáváme, že bychom se mohli dočkat uvedení Moto Z5. K tomu by mohlo dojít spíše kolem května, jako minulý rok.

Zdroj: gsmarena.com



