Aplikace Google Podcasty dostane několik novinek

Aplikace Google Podcasty slouží pro poslech mluveného slova a za poslední dobu jsme se dočkali několika změn a novinek. Například byla přidána možnost sdílení konkrétního podcastu v určitém čase. Nyní se ale ukazuje, že nás čeká trochu více změn, což se dotkne i samotného vzhledu aplikace.

Google Podcasty a změny v ovládání

Aplikace jako taková doposud působila dost jednoduše, kdy jste mohli procházet na hlavní obrazovce nejrůznější pořady, přičemž v horní části se nabízely kanály, kde jste se přihlásili k odběru. Dalo by se říci, že vzhled a fungování vybízelo k neustálému objevování. Zřejmě se obsah rozšiřuje a bylo zapotřebí nabídnout více možností.

Podařilo se objevit, jaké novinky budou obsaženy v aplikaci a jaké změny se provedou. V zásadě dojde na mírné přepracování vzhledu a ovládání. Aplikace Google Podcasty dostane spodní nabídku se třemi ikonami. První zastupuje běžný stream obsahu od kanálů, které odebíráte. zde tedy najdete všechny pořady v chronologickém pořadí. prostřední ikona slouží pro objevování nových pořadů, přičemž se nabízí vyhledávání a také kategorie jako Obsah pro vás, Novinky, Kultura, Byznys, Sporty a zřejmě další.

Poslední ikona slouží zobrazení aktuálního seznamu, co se má přehrávat. S tím souvisí funkce možnosti přidání jakékoliv epizody do aktuálního seznamu přehrávání. Kromě toho na poslední kartě najdete také historii toho, co jste si již přehráli, a také stažené pořady pro poslech bez internetového připojení.

Zatím se jedná o náhled novinek, přičemž ještě nejsou aktivní. Google v podstatě může vzdáleně aktivovat nový vzhled, takže netřeba vyhlížet aktualizaci. Kdy ale dojde k aktivaci, zatím nevíme.

