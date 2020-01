Lenovo představilo notebook ThinkPad Plus s e-ink displejem [CES]

Lenovo na letošním veletrhu CES představilo spoustu zajímavých notebooků, včetně jednoho s podporou mobilních sítí 5G, Chromebooku s odnímatelnou klávesnicí a skládacího ThinkPadu za necelých 46 000 Kč bez DPH. Společnost ale představila ještě jeden zajímavý kousek.

ThinkPad Plus nabízí dva displeje

Jedná se o model ThinkPad Plus s druhým e-ink displejem. Ten nabízí 10,8palcový displej (je velice podobný monochromatickému displeji na čtečce e-knih) a dokáže zobrazit oznámení kalendáře a e-mailů z aplikace Microsoft Outlook. Dále zobrazuje e-knihy prostřednictvím aplikace Amazon Kindle a nejlépe ze všeho dokáže zaznamenávat poznámky pomocí stylusu – to vše bez nutnosti otevírání notebooku.

Podle prvních reakcí je psaní na e-inkovém displeji velice citlivé a přesné, a to i přesto, že používáte stylus. Může se tedy jednat o velice zajímavého hráče na trhu, který může zacílit na uživatele, kteří rádi píšou poznámky ručně a na papír. Hlavní konkurencí v tomto případě bude iPad Pro. Jeho systém iPadOS ale není na tak vysoké úrovni, aby dokázal konkurovat běžným desktopovým systémům, byť je Apple na dobré cestě – recenzi iPadOS si můžete přečíst na tomto odkazu.

Osobně se mi líbí myšlenka, že uživatel bude moci psát na notebooku poznámky, aniž by jej musel otevírat, a k tomu je automaticky uloží do aplikace OneNote. Podle dostupných informací by se tento model měl prodávat s procesorem Intel 10. generace (s možností aktualizace na Core i7), až 16 GB RAM a až 512GB SSD. Lenovo ThinkPad Plus bude v základní variantě stát necelých 28 000 Kč bez DPH.

