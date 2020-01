Lenovo uvedlo dva nové 2v1 Chromebooky [CES]

Společnost Lenovo na konferenci CES 2020 představila své dva zbrusu nové Chromebooky, které se liší svými cenami a použitím. Pojďme si oba kousky společně podrobněji představit.

Lenovo IdeaPad Flex 5 může být dostačující stroj

Začněme s Lenovo IdeaPad Flex 5. Jedná se o 2v1 Chromebook nabízející 13,3palcový displej s rozlišením FHD. V tomto případě si budete moci připlatit za vyšší výkon v podobě 10th Gen Intel Core i5. K dispozici je ale také podsvícená voděodolná klávesnice.

Při nákupu tohoto modelu si budete moci nakonfigurovat i interní úložiště. Na výběr budete mít mezi 32 a 64GB eMMC či 128GB SSD. Osobně jsem lehce zklamán přítomností operační pamětí. V tomto případě se totiž o spuštěné aplikace a dokumenty stará 4GB RAM. Pro většinu uživatelů se ale bude jednat o dostačující velikost.

Lenovo do IdeaPad Flex 5 přidalo také podporu stylusů. Lehkým zklamáním je přítomnost USB-A portu. Tento kousek bude v prodeji od 8 273 Kč bez DPH.

Lenovo IdeaPad Duet jako levná alternativa

Společnost ale představila cenově dostupnější variantu, přesněji model Lenovo IdeaPad Duet. I v tomto případě jde o Chromebook, respektive 2v1 zařízení. Ten je vybaven 10,1palcovým displejem s rozlišením 1920×1200 pixelů. Srdcem celého zařízení je procesor MediaTek Helio P60T. Jak je vidno z přiložených snímků, IdeaPad Duet je dodáván s odnímatelnou klávesnicí a pouzdrem.

Zajímavostí je ale osmiletá záruka aktualizací systému Chrome OS. To v praxi bude znamenat, že Duet by měl být aktualizován až do roku 2028 – pravděpodobně poslední aktualizace bude obdržena v červnu 2028. Je tedy velká škoda, že se zde nenachází nejnovější USB-C port a 8GB RAM – k dispozici je totiž jen 4GB operační paměť.

Na druhou stranu se jedná o zařízení, které bude stát zhruba 6 500 Kč bez DPH. Za tuto cenu se jedná o zajímavou alternativu například ke konkurenčnímu iPadu. Tablet bude v prodeji v květnu letošního roku, zatímco Flex 5 koncem června 2020.

