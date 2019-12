Výrobci se dlouho připravovali na dobu, kdy budou moci nabídnout smartphone s ohebným displejem a konstrukcí. Zatím to ale nevypadá, že by se konala revoluce. Současné modely, které jdou k dispozici v prodeji trpí jednou podstatnou vadou. Displeje jsou náchylné na poškození, jelikož je chrání měkký plast. Nyní se čeká na zahájení prodeje Motoroly Razr, která má pravděpodobně nejpokročilejší konstrukci. Samsung si ale pohrává s ohebnými displeji a jeden z konceptů se ukazuje v patentové přihlášce.

Samsung a výsuvný mobil

Motorola vrací na trh véčko s ohebným displejem, Samsung se o to pravděpodobně pokusí také, ale mezi tím si pohrává s dalším typem smartphonu. Tentokrát by na trh mohl vrátit výsuvné mobily, aspoň soudě podle nákresů v patentu.

Samsung tedy zvažuje, že by se jednalo o běžný smartphone, který by nabízel možnost vysunutí displeje směrem nahoru, tedy by došlo k jeho prodloužení. Vzhledem k tomu, že novinka by měla ohebný displeje, byla by část panelu schovaná v zařízení. Kdykoliv by se tedy nabízelo prodloužení displeje.

Pokud by byl mobil ve složeném stavu, nemuselo by to automaticky znamenat, že by nedošlo k využití schované části zobrazovacího panelu. Zadní strana by mohla poskytovat místo, kde by byl zbylý displej, čímž by se nabízel prakticky sekundární panel. Díky tomu by se zároveň vyřešilo focení selfie fotografií.

Jedná se ale zatím jen o patent a není zcela jasné, jestli se takového smartphonu dočkáme. Samsung má ale všechny prostředky k jeho výrobě a současné technologie ničemu nebrání. Dalo by se říci, že by se jednalo o jednodušší technologii, než třeba kloubové mechanismy u současných smartphonů.

Zdroje: patentlymobile.com, gizmochina.com



Domů » Články » Samsung si pohrává s rolovatelným displejem

reklama reklama