JBL představilo bezdrátová sluchátka se solárním nabíjením

Crowdfundingové kampaně obvykle používají začínající společnosti, které si tímto způsobem pomohou k financování nového produktu. Tu a tam se ale může již existující velká společnost crowdfundingové kampaně zúčastnit.

Přesně to taky udělala firma JBL, která v rámci kampaně nabízí nová bezdrátová sluchátka JBL Reflect Eternal. Na rozdíl od ostatních kampaní zde nejde jen o shromáždění finančních prostředků, takže pokud produkt finančně podpoříte, získáte sluchátka za mnohem nižší cenu, než za kterou ji společnost hodlá prodávat.

JBL Reflect Eternal nabízí unikátní technologii

Co je ale na JBL Reflect Eternal zajímavé, je to, že jsou sluchátka poháněna sluneční energií. Pomocí technologie nazvané Powerfoyle od švédské společnosti Exeger, která se zabývá přeměňováním přirozeného i umělého světla na energii, se nová sluchátka dokáží po celý den nabíjet, aniž by je bylo třeba připojovat do USB portu. Nabíjí se navíc poměrně rychle a JBL tvrdí, že v některých případech není třeba sluchátka vůbec připojovat k nabíječce.

Konkrétně JBL uvádí, že pokud posloucháte hudbu 3,5 hodiny denně a trávíte venku 2,5 hodiny a déle, sluchátka nabídnou prakticky neomezený čas pro poslech. Pokud ale venku budete trávit jen dvě hodiny, získáte 168 hodiny pro přehrávání hudby a pokud jen 1,5 hodiny, získáte 68 hodin. Vše ale samozřejmě bude záviset na konkrétním prostředí a slunečním světle, ale přesto jde o velmi zajímavé hodnoty.

Kromě této samonabíjecí technologie nabízí sluchátka další funkce, které byste u moderních sluchátek očekávali. Jedná se především o podporu hlasových asistentů, vícebodového Bluetooth připojení a technologie Ambient Aware, jenž vám umožní poslouchat okolní zvuky a zároveň přehrávající hudbu. Společnost plánuje produkt nabízet v červeném i zeleném modelu.

Vzhledem k tomu, že kampaň byla právě spuštěna, je produkt stále v počátečních fázích. Pokud ale vše půjde podle plánu, JBL plánuje začít produkt prodávat v říjnu příštího roku. Jestliže máte o zařízení zájem, můžete kampaň podpořit a budete-li mezi prvními 400 zákazníků, budou vás sluchátka stát o 40 % méně – tedy 89,99 dolarů.

Zdroj: neowin.net



