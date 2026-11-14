Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7

• 14. 11. 2026#Android #Smartphony
Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7

Oppo Find N6 | Zdroj: Oppo

Modelu Find N6 od firmy Oppo v březnu 2027 uplyne jeden rok působení na mobilním trhu a rostoucí počet úniků kolem jeho nástupce začíná dávat dohromady základní kostru. Čínský producent podle posledních zpráv nechystá žádnou velkou revoluci. Každopádně připravovaný telefon by se měl stát velkou konkurencí pro iPhone Duo a Galaxy Z Fold8.

V zajetých kolejích

Vnitřní zobrazovací panel údajně nabídne úhlopříčku 7,6 palce. U něj sice zmiňují „bezešvý“ pant, ale očekávaná podobnost se zástupci od Applu a Samsungu zatím krotí jakékoliv nadšení kolem displeje. Z vnější části můžeme vyhlížet 5,5palcový panel, což v obou případech předpovídá zmenšení displejů oproti poslední generaci.

Oppo Find N7

Oppo Find N7 | Zdroj: Gizmochina

O celkový výkon se zřejmě postará čipová sada Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 od Qualcommu, kterou v nejvyšší konfiguraci doplní až 16GB operační paměť RAM a 1TB interní úložiště. V zadní části nejspíš vyniknou tři objektivy fotoaparátu, o jejichž vyladění se opět postará švédská firma Hasselblad.

Vedle hlavního 200MPx snímače zatím počítají s 50MPx ultraširokoúhlým senzorem a 50MPx teleobjektivem. Přitom se hovoří i o 3MPx multispektrálním snímači na přesnější určení barev a světla ve scéně během fotografování. Za výdrží zařízení bude stát bateriový článek, jehož kapacita vzroste k hranici 6 500 mAh.

Oznámení proběhne během prvního čtvrtletí příštího roku a výrobce u něj počítá s celosvětovou dostupností. Bližší podrobnosti lze určitě očekávat v nejbližší době.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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