Harman představuje hudební aplikaci Drops. Má ambice změnit způsob objevování hudby pomocí krátkých ukázek

Zdroj: GSM Arena
Společnost Harman se specializuje na sluchátka a reproduktory a stoji za značkami JBL, Harman Kardon, nebo AKG. V roce 2017 jí koupil Samsung. Podle dostupných informací se společnost snaží proniknout i do oblasti hudby novou hudební aplikací Drops. Ta chce uživatelům usnadnit objevování zajímavých skladeb a méně známých interpretů. Namísto přehrávání celých písní sází na krátké, maximálně 30sekundové ukázky, které mají posluchače zaujmout právě v tomto krátkém časovém úseku. Aplikace zároveň kombinuje hudební doporučení s prvky sociální sítě.
Drops: objevování hudby prostřednictvím krátkých ukázek
Základem aplikace jsou takzvané drops, tedy krátké hudební úryvky, které si kladou za cíl nabídnout nejzajímavější části skladeb. Může jít o výrazný refrén, zajímavou rytmickou linku nebo část textu, která má posluchače zaujmout. Každou ukázku doplňují texty písní, obaly alb, fotografie interpretů a krátké popisky. Uživatelé si mohou oblíbené skladby ukládat do vlastní kolekce, sledovat přátele nebo další posluchače s podobným hudebním vkusem. Obsah přitom nebudou vytvářet pouze hudební experti, ale také samotní uživatelé. Drops tak může připomínat sociální síť se zaměřením na hudební obsah.
Zdroj: GSM Arena
Aplikace však nemá ambice nahradit klasické streamovací služby. Celé skladby v ní nebude možné přehrávat. Nečekejme tedy další platformu typu Spotify, nebo Apple Music. Harman svou platformu naopak prezentuje jako doplněk ke stávajícím službám, se kterými bude propojena. Mezi partnery se kterými bude Drops propojena, patří Apple Music, Qobuz a Tidal. Spotify ani YouTube Music zatím překvapivě na seznamu nejsou, ale to se může v budoucnu změnit.
Společnost Harman navázala spolupráci také s hudebními společnostmi Universal Music Group, Beggars Group, EMPIRE, Symphonic Distribution nebo UnitedMasters. Mezi partnery pro poskytování hudebních dat patří LyricFind, Xperi a MusicBrainz. Služba Drops bude dostupná pro Android i iOS a bude prozatím pouze na pozvánku. Zájemci se mohou již nyní zaregistrovat na čekací listinu prostřednictvím webu gotdrops.com, prozatím ale pouze v USA, dostupnost pro další regiony zatím nebyla upřesněna.
Zdroj: gsmarena.com
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře