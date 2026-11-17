OnePlus Turbo 6 | Zdroj: OnePlus
Společnost OnePlus má v nadcházejících plánech připravenou aktualizaci u produktové řady Turbo. Několik na sobě nezávislých úniků přináší podrobnosti týkající se zařízení s názvem Turbo 7 a Turbo 7 Pro. První zprávy naznačují příchod výkonnějšího procesoru, vylepšeného displeje a kvalitnějšího hlavního fotoaparátu. Obě novinky budou chtít opět primárně oslovit mobilní hráče.
Krok dopředu
OnePlus Turbo 7 Pro by měl do přední části dostat 6,78palcový displej, který nabídne 1,5K rozlišení a 185Hz obnovovací frekvenci. Uvnitř poběží jeden z procesorů od Qualcommu, přičemž nejvíce se mluví o Snapdragonu 8 Gen 6 nebo Snapdragonu 8 Gen 5 Pro. Za celkovou výdrží bude stát bateriový článek o velikosti minimálně 9 000 mAh, ale samotnou nabíjecí technologii zatím neznáme.
Mezi další prvky můžeme předběžně zařadit hlavní 200MPx objektiv fotoaparátu a Pogo piny, přes které půjde připojit například externí chladicí ventilátor. V případě základního modelu Turbo 7 se zatím očekává jen 185Hz displej a pod ním údajně poběží Snapdragon 8 Gen 6. Zástupce také získá 200MPx objektiv, ale naopak přijde o periskopický teleobjektiv. Dále u konstrukce mají nasadit skleněná záda.
K představení dojde až na přelomu roku, takže do té doby se určitě objeví další spekulace. Nicméně verze Pro by mohla konkurovat očekávanému iQOO Z12 Turbo.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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